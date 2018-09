El Regreso de Mary Poppins en la piel de Emily Blunt y gran elenco

“Mary Poppins Returns” o “El regreso de Mary Poppins” se podrá ver en los cines el próximo 19 de diciembre, no el día de Navidad como Disney había anticipado.

La empresa sabe que en cierta forma, tiene un diamante en bruto y que la secuela de Rob Marshall a la original de 1964, con Emily Blunt como la niñera mágica, puede ser un éxito de taquilla.

Y poco a poco, para ir creando expectativa, Disney va soltando pedacitos de información aquí y allá. Este lunes se dio a conocer un nuevo trailer de la película, y en las redes sociales Mary Poppins y Emily Blunt son temas tendencia.

La cinta de Disney está protagonizada por Emily Blunt (“La chica del tren”, “Into the Woods”) que encarna a la niñera casi perfecta, con unas extraordinarias habilidades mágicas para convertir una tarea rutinaria en una aventura inolvidable y fantástica. Esta nueva secuela tiene una mirada moderna sin dejar de rendir homenaje al espíritu del clásico original de 1964.

Según Disney España, en el nuevo musical, Mary Poppins regresa para ayudar a la generación siguiente de la familia Banks a encontrar la alegría y la magia que faltan en sus vidas después de una trágica pérdida personal.

En esta nueva versión, la niñera viene acompañada por su amigo Jack, interpretado por Lin-Manuel Miranda (“Hamilton”, “Vaiana”), un optimista farolero que ayuda a llevar la luz -y la vida- a las calles de Londres.

The magic always returns. ✨ Watch the all-new trailer for #MaryPoppinsReturns: https://t.co/Bol06yuir5 pic.twitter.com/ubx2glt68n

— Disney (@Disney) September 17, 2018