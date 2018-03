“Te amo mi Armandito bello”, fueron las palabras de la presentadora Lili Estefan al referirse al cantante Armando Christian Pérez mejor conocido como ‘Pitbull’.

Todo parece indicar que la copresentadora de ‘El Gordo y La Flaca’ y su familia llevan una buena y duradera relación con el cantante de reguetón.

“Él es una persona muy seria cuando uno está ahí sentado con él, hace años atrás se sentaba con mis hijos, les hacía dibujos”, expresó la comunicadora.

Lili también mencionó el asombro que mostró el cantante por el gran tamaño de sus hijos: “Los dos tienen 15 y 18 y él los conoció cuando tenían nueve y siete años, eran unos bebecitos”.

“Uno de los mejores regalos que yo he tenido de Pitbull fue uno hace como seis años, me llega el asistente de él a un almuerzo que yo estaba teniendo con mi familia y me llega con una caja de ‘Milan Marcus’, me la entrega, abro la caja y digo ‘esta es una cartera bella’ mi cartera favorita que tengo color azul”.

Pero las sorpresas no terminarían ahí: “Me dice el asistente ‘por favor abra la cartera’, me había puesto adentro mi helado favorito ‘Cookies and Cream’, el que me quiera llevar helado a la casa ahí le tengo el dato, me tenía el helado sin derretir o sea ¿Cómo metieron el helado dentro de la cartera y la cartera dentro de la caja y la caja con un lazo y todo empacado, llegó a ese restaurante y como eso no se derritió? no tengo la menor idea”.

Continuó: “El mejor regalo o la sorpresa más grande que me haya hecho Pitbull sí es esa, que me hace muchas, lo más buena gente del mundo”, y con un beso concluyó “te amo mi Armandito bello”.

Algunos usuarios comentaron: “Qué bueno es contar con amigos así, felicidades, salud y bendiciones”, “Que lindo detalle de Pitbull”, “Lo amo y ahora más con su detalle”.