“Me siento como tu sirvienta, mijo esta pin…. plancha no sirve”, fueron las palabras que utilizó Kenia mientras planchaba una camisa del cantante quien se dedicaba a mirarla desde el sofá.

Lo acontecido es parte de un episodio del reality show “Larrymanía”, en cual se muestra las aventuras en las que el artista junto a su familia y amigos se ven envueltos.

Larry intentó persuadir que a Kenia que de que sus reclamos estaban de más: “Te sientes como una esposa que hace los deberes que tiene que hacer cualquier esposa normal en la tierra ‘nomás’ que tú no los haces”, y agregó: “aquí no hay tintorería aquí tienes que planchar y no me la vayas a quemar”.

Jan 13, 2018

También le comentó a la madre de sus dos hijas cómo eran los quehaceres del hogar cuando él era niño: “En los tiempos de mi mamá ¿sabes cómo eran las planchas?, eran un pedazo de fierro lo ponías a calentar en una hornilla y así planchaban, y nunca la oí renegar cuando le planchaba a mi papá”.

Y Kenia advirtió: “La última vez que planché quemé mi blusa lo bueno es que era mía si hubiera sido tuya me hubieras matado”, a lo que Larry respondió: “ah no con cuidado no me la vayas a quemar”.

Jan 18, 2018

En una inesperada llegada de Manuela, madre de Larry, Kenia intentó encontrar consuelo con su suegra: “Oiga no planché mi ropa para no estar tarde y Larry me pone a planchar esta cosa que se vuelve arrugar cuando la plancho”, pero no recibió el apoyo y solo recibió un: “y todavía no están listos, apúrenle”.

Kenia Ontiveros - Jan 14, 2018

Y tras la petición de Larry para que Kenia guardara productos para cuidarse del sol, ella aseguró: “Este se cuida más que yo, ya se bañó todo de bloqueador y yo ni me echado no quiere que nada se le queme”.

Y agregó: “A ti ni el mosco te quiere picar te tiene miedo, porque tu sangre es mucho veneno para ellos”, broma que al parecer no le causó mucha gracia a Hernández: “¿ah sí Kenia?”, Ontiveros continuó: “Ni los moscos ni las abejas ni los lagartos se le acercan a Larry por miedo”.

Kenia Ontiveros - Jan 5, 2018

A pesar del esfuerzo de Kenia porque la camisa de Larry quedara impecable, los familiares del intérprete de “El baleado” fueron duros jueces quienes dijeron en medio de risas: “Te anda correteando la plancha”, “una manga planchada y la otra no”.

Pero las burlas hacia el atuendo de Larry no pararon ahí ya que segundos después Junior su hermano opinó: “¿Pero vamos a la playa o vamos a un bautizo?, Larry va bien placoso”, a lo que Larry respondió: “no, es que a una playa también se puede ir de blanco, ¿sí me entiendes?”.

La actitud tomada por Larry le costó una que otra crítica: “Las esposas no son sirvientas, como todo macho piensa que la obligación de la esposa es atenderlo como si fuera el rey, la reina es la mujer y las reinas no planchan”, “ que machista Larry, es tu pareja no tu esclava”.

Pero Kenia no corrió con mejor suerte: “Ay Kenia si nunca haces nada y el día que haces algo ya te crees su chacha, me pregunto ¿cómo eras antes de conocer a Larry?”, “La plancha sirve, la que no sirve eres tú Kenia, no sirves para nada ni para usar la plancha, sirves creo que sólo para la cama”.