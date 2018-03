Raúl de Molina habló en el programa ‘El Gordo y La Flaca’ sobre el régimen alimenticio que esta siguiendo para perder esos kilitos de más, pero la reacción de su compañera Lili Estefan hizo pensar que algo desagradable había ocurrido.

Durante la explicación que el Gordo daba sobre lo que ingiere, contó que algunos alimentos hacen que genere muchos gases: “A mí se me hace difícil porque miren señores, estoy no a dieta, como mucho, pero como muchos vegetales, los vegetales te dan muchísimos gases ese es el problema que tengo, entonces me voy al gimnasio, estoy dos horas en el gimnasio”, cuando despistadamente la flaca sale de cuadro para sorpresa de Raúl quien dice: “no, no ahora no tengo gas Lili”.

Pero Lili no quiso correr riesgos, así que desde un rincón del foro expresó: “¿Pero por qué después de una carrera de 30 años tengo que aguantar esto señores? Estar en esa parte en el momento en el que Raúl, a ver termina”.

Entre risas la presentadora quien se resistía a volver donde su compañero preguntó: “¿Qué vegetal comiste hoy?”.

“Brócoli, hoy en la hora del almuerzo era pizza, pero la pizza era con vegetales, pero comí riquísimo”, respondió Raúl.

El conductor también reveló lo difícil que se ha vuelto para él, que su esposa lo visite solo una vez a la semana: “Pero mi esposa me viene a visitar una vez a la semana, entonces una vez a la semana estoy ahí solo, no sé lo que hacer ya”.