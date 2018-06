Joe Jackson, pai de Michael Jackson, está em seu leito de morte. Segundo informações do site Daily Mail, o pai do eterno Rei do Pop está sofrendo de uma doença terminal não revelada. Ele está doente há meses, mas teve uma piora relevante na última semana. Jermaine Jackson, irmão de Michael, ainda deu um depoimento falando sobre o estado de saúde do pai: "Ele está muito frágil, não tem muito tempo". Confira mais informações no @portalestrelando (📸 via Getty Images) .⠀ .⠀ .⠀ #michaeljackson #joejackson

