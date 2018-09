El musical ‘Disney’s Aladdin’ invade a Atlanta con su magia y exuberancia

Desde abril de 2017 Philippe Arroyo anda recorriendo Estados Unidos y Canadá divirtiendo a miles de personas como parte del elenco del musical itinerante Aladino (Disney’s Aladdin), que ya llegó al Teatro Fox de Atlanta y donde se presentará hasta el 23 de septiembre.

En el musical en inglés, basado en la homónima película animada de Disney (1992), Arroyo interpreta a Omar, uno de los tres inseparables amigos de Aladino (Clinton Greenspan).

“Mi personaje Omar es parte del trío de amigos incondicionales de Aladino. Ellos le auxilian en todas sus dificultades y le ayudan a decidir lo que tiene que hacer para ser la mejor persona que puede llegar a ser”, explicó Arroyo.

La trama del musical se sitúa en el reino árabe de Agrabah y cuenta la historia de Aladino, un joven vivaracho y malandrín reformado que sueña con casarse con la princesa Yasmín (Lissa deGuzman). El sultán corre peligro ya que el visir Jafar desea usurpar el trono. Un día la princesa se escapa del castillo y se topa con Aladino. Son flechados por cupido. Tras ser descubiertos, Aladino es condenado a muerte. Jafar le salva la vida con la condición de que le traiga de la Cueva de las Maravillas una lámpara maravillosa y en la cual habita un genio. Cambiando de planes, Aladino frota la lámpara y aparece el genio, que le concederá tres deseos.

La pasión de Arroyo, de 25 años, por el teatro musical, su melódica voz y chispeante personalidad no han pasado desapercibidos por la crítica y los espectadores que han elogiado su trabajo como Omar.

“No lo sabía, pero me encanta oír eso. Me encanta saber que puedo transmitir alegría o que esa es la impresión que le brindo a la gente. Ese es mi trabajo, ¿sabes?, hacerles sentir felices y divertirlos”, indicó el joven de origen puertorriqueño que obtuvo su licenciatura en Teatro Musical en 2015 por Carnegie Mellon University en Pittsburgh.

“Los creadores de Disney’s Aladdin fueron capaces de capturar la magia de la película animada al escenario. La gente va a disfrutarlo y pasar un buen rato”, Philippe Arroyo, cantante y actor

Desde niño Arroyo descubrió que el teatro musical tenía una forma de expresión que él necesitaba y conforme aprendía y mejoraba su técnica supo que no haría otra cosa más en su vida que dedicarse a las artes escénicas.

“Estoy enamorado del teatro musical. Y aunque es un negocio super difícil y competitivo, uno debe dedicarse al cien por ciento”, subrayó el joven actor y cantante.

BREVE BIO de Philippe Arroyo

Nombre: Philippe Arroyo

Profesión: cantante y actor de teatro musical

Nacionalidad: estadounidense de raíces puertorriqueñas

Lugar de nacimiento: West Palm Beach, Florida

Edad: 25 años.

Disney’s Aladdin



Cuando: Hasta el 23 de septiembre. Martes a jueves, 7:30 p.m.; viernes, 8 p.m.; sábados, 2 y 8 p.m.; domingos, 1 y 6:30 p.m.

Costo: desde $34.

Donde: Fox Theatre, 660 Peachtree St., Atlanta.

Info: 404.881.2100 y https://atlanta.broadway.com