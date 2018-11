El mundo honra al beatle George Harrison, considerado como “el mejor”

La muerte de George Harrison, el músico, compositor, cantante, productor y actor, más conocido por haber sido parte de los Beatles ocurrió el 29 de noviembre de 2002, pero las redes sociales son testimonio de cómo se le sigue extrañando.

George Harrison passed away on this day in 2001. Rest in peace, George! 😢🕉🧡 pic.twitter.com/jVAFw64Bft — The Beatles Story (@beatlesstory) November 29, 2018

Hace 16 años uno de sus mejores amigos, Gavin De Becker, dio a conocer la noticia a los medios de comunicación: “George murió con un pensamiento en la mente: amén a los demás”. Ese sentimiento de “amor y paz” que lo acompañó por siempre en su juventud, lo seguiría incluso hasta que dio su último aliento.

On this day in 2001, George Harrison died at Paul McCartney's home in Los Angeles, at age 58. pic.twitter.com/LGFDPCkuOG — Rock N Roll Pictures (@RockNRollPics) November 29, 2018

El beatle era callado, modesto, talentoso, según la BBC fue “El mejor” de los Beatles y quien influyó a Ringo, John y Paul, se con la música india y oriental. Aunque los que más destacaban eran Lennon y McCartney, Harrison dio grandes aportes a la banda con temas como I need you, del gran Help! o Taxman, del místico y envolvente Revolver.

Remembering the irreplaceable George Harrison who passed away on this day in 2001.#RestInPeace #GeorgeHarrison pic.twitter.com/RwmMXriEbG — Rock me baby (@rocckmebaby) November 29, 2018

Harrison también trabajó como productor musical y cinematográfico. En 1974 el beatle creo Dark Horse Records, un sello independiente bajo el que publicó sus discos desde Thirty Three & 1/3 (1976) hasta Brainwashed (2001), y creó HandMade Films, una productora que financió largometrajes como La vida de Brian y Time Bandits.

Harrison se casó en dos ocasiones, la primera vez con Pattie Boyd, de quien se divorció en 1977, y con la mexico-americana Olivia Trinidad Arias, con quien tuvo su primer y único hijo, Dhani.

En noviembre de 2001, Harrison falleció a los 58 años tras sufrir un cáncer de pulmón, y sus cenizas fueron esparcidas en una ceremonia privada en los ríos Ganges y Yamuna.

