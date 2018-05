#vocesdinamicas lamenta profundamente la muerte de #joselavat fue uno de los más importantes actores de doblaje de México, responsable de narrar #DragonBall. #joseLavat, murió a los 69 años de edad. Al momento se desconocen los detalles de la muerte del popular actor de doblajes de México.😢🙏

A post shared by Voces Dinámicas (@vocesdinamicas) on May 15, 2018 at 5:30pm PDT