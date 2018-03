The woman I was yesterday introduced me to the woman I am today; which makes me very excited about the woman I will become tomorrow. . . . La mujer que fui ayer, me presento a la mujer que soy hoy; lo que me hace estar muy emocionada de la mujer en la que me convertiré mañana. . . . . 📸: @marcophotoshoot

