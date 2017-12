¿Hasta cuándo? Si Lucero pensaba que lo habían olvidado… estaban equivocados. Y es que salió a la luz un video donde Raúl Velasco trata de aclarar el bochornoso episodio que hace años vivió la cantante mexicana.

Como se recordará el tema en cuestión ocurrió durante una de las presentaciones de ‘Lucerito’ en el programa ‘Siempre En Domingo’, de la cadena Televisa, el cual era presentado por el ya fallecido conductor y donde la cantante fue acusada de haber dejado escapar sin querer una flatulencia.

En aquel entonces el suceso tuvo tal impacto que ocupó las planas de varios periódicos de circulación mexicana y según el mismo Raúl Velasco el tema era de interés incluso fuera de México.

El presentador del programa dominical afirmó: “Ya llegó a otros países y (me preguntan): ‘y ¿qué es cierto que en tu programa?, que Lucero, que la fuga’, yo les digo no es cierto es puro cuento”, a lo que le responden: “no, no tú la estás tapando, la estás encubriendo y no sé cuánto”.

Fue tanto el alboroto y la atención de este rumor, que el propio Raúl Velasco tuvo que salir a declarar dentro del mismo programa esta afirmación diciendo: “Ni se agachó, ni se rozó, ni nada, ni hubo ningún ruido extraño”, indicó durante el programa.

Posteriormente Raúl Velasco presentó el video del que surgió el rumor, hasta la actualidad no existe un video que compruebe que el rumor sea verdad.

Para algunos usuarios de YouTube el video de Don Raúl no es más que un intento mal logrado de desacreditar los rumores: “Sí se aventó el pe…, este video que presentó la jo…, Velasco está más truqueado que la chin…, le quitaron justamente el momento en que se revienta tremendo ped…, yo vi el programa y confirmo sí se aventó un ped…”, “Raúl Velasco como siempre lame botas, pero bueno hablando de Lucero es normal es un ser humano”, “Pinche ped… mata elefantes”, le dijeron.