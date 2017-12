El hijo de la cantante Gloria Trevi, Armando Gómez hizo una importante confesión a través de un video que compartió su madre en redes sociales para demostrarle a un niño que no está sólo en la lucha en contra del bullying.

Keaton Jones es un niño que recientemente se hizo viral en las redes sociales por compartir un video en donde narra su testimonio de cómo sufre acoso escolar, su historia contó con el apoyo de varias celebridades que desaprueban el bullying y una de las personas que salió en su defensa fue el hijo de la cantante Gloria Trevi, que además confesó ser víctima del acoso escolar al igual que Jones.

“Hola Keaton, mi nombre es Armando Gómez y solo quiero decirte que es injusto lo que te han hecho y dicho la gente, no deberían decirte cosas. No tiene sentido, para mí pareces una persona muy buena y nadie debería estar haciéndole eso a nadie. Yo quería compartirte una historia personal, a mi también me hacían bullying, cuando yo iba en el cuarto grado, otros compañeros me decían apodos y también insultaban a mi mamá”, expresó el hijo de Gloria Trevi.

Una publicación compartida de Gloria Trevi (@gloriatrevi) el 11 de Dic de 2017 a la(s) 10:40 PST

El pequeño continuó expresando: “Estaba muy molesto, por eso quería pelearme con ellos, pero no lo hice. Los mire a los ojos y les dije NO. Un día así solamente los miré y dije que no, y me fui. Eso me funcionó, creo que si lo quieres intentar funcionaría, pero si no funciona puedes ir a decirle a un adulto, esto también funciona”, fueron las palabras de Gómez en el motivo vídeo en el que le brindó su apoyo a Keaton Jones y contó su historia de cómo fue víctima de bullying en el colegio.

El video fue compartido por su madre, Gloria Trevi que decidió mostrar el lado más humano de su hijo con su testimonio de ser victima del acoso escolar demostrando que todos los niños son vulnerables al bullying.

“Bonito mensaje”, “Qué niño tan hermoso”, “Increíble reacción de tu hijo”, “Felicidades, tienes un hijo hermoso”, “Qué bello tu hijo”, “Qué bello, hijo de mi Trevi tenía que ser”, “Hermoso, Dios lo bendiga”, “Qué hermoso y valiente”, estas fueron algunas de las reacciones de los seguidores de Trevi tras el emotivo mensaje de apoyo que envió su hijo a Keaton Jones.

Una publicación compartida de Miguelarmandogt (@miguelarmandogt) el 14 de Mar de 2017 a la(s) 10:24 PDT