‘El gran día de la madre’… le matará de la risa en el Teatro Aurora

¿Qué haría usted si un día descubriera que su madre no es su madre y su abuela tampoco es su abuela? Esa es precisamente la premisa de la comedia El gran día de la madre, que monta en escena el Teatro Aurora como parte de su serie de producciones en español.

La divertida farsa, escrita por el dramaturgo español Julian Quintanilla y el chileno José Ignacio Valenzuela ‘Chascas’, reúne sobre el escenario a Violeta (Irma Cristancho), su hija Cotillón (Joselin Reyes), y su nieta Prudencia (Limara Meneses). La obra, dirigida por el mexicano Daniel Jáquez, se desarrolla dentro de un mausoleo donde las tres mujeres distanciadas, poco a poco, y con una buena dosis de humor, se revelan secretos inconfesables. Se pelean, gritan, lloran y ríen como ritual para entender el valor del perdón, del amor y de la familia.

“Yo digo que esto es el ‘guardadito’ que han tenido nuestras abuelas, mamás y nietas. La falta de perdón hace que estas tres mujeres se unan y saquen todo lo que nunca se han dicho hasta casi matarse. Es un humor, negro, negro, pero muy chistoso”, comenta Cristancho, la actriz colombiana que interpreta a Violeta.

Para la dominicana Joselin Reyes, melliza de la reconocida actriz Judy Reyes (Scrubs, Devious Maids) y que se mudó hace un año de Nueva York a Atlanta, trabajar en El gran día de la madre ha sido una experiencia muy gratificante.

“Cuando empecé a estudiar el libreto y al comenzar los ensayos yo confirmé que la lengua del español tiene maneras de expresar sentimientos, emociones y experiencias que simplemente no existen en el inglés”, dice Reyes, quien da vida a Cotillón.

Y al hablar de Cotillón, Reyes destaca la chispeante personalidad de su personaje.

“Cotillón es un poco dramática, un poco exagerada. Por años no ha entendido cómo comunicarse con su familia. Coge esta oportunidad para reunirse con su madre e hija y trata de expresar las cosas que le han faltado, pero lo hace de una manera exagerada. Si llora, llora a lo grande, si está alegre, está alegre a lo grande. Es su última oportunidad de invitar a su familia para que sea parte de su vida otra vez”, explica Reyes.

“El gran día de la madre tiene muchos matices, mucho dolor, muchas verdades. La parte afectiva la tocamos de una manera chistosa, para morirse de la risa”, Irma Cristancho, actriz colombiana

Para Cristancho, la falta de amor es el origen de todos los problemas de estas tres mujeres, y de muchas más.

“No saber dar amor a tiempo, no saber decir te quiero a tiempo, no darse un abrazo a tiempo, hace que uno tenga mucho recelo, que guardemos muchas cosas y nos llenemos de resentimientos”, acota Cristancho. “Por eso digo que hay que abrazarse, hay que besarse, hay que decir te amo, en cualquier momento no tan solo en un día sino a cada rato”, agrega.

El gran día de la madre

Cuándo: hasta el 29 de abril. Jueves a viernes, 8 p.m.; sábados, 2:30 y 8 p.m.; domingos, 2:30 p.m.

Costo: $20-$30.

Dónde: Teatro Aurora, 128 East Pike St., Lawrenceville.

Info: 678.226.6222 y www.auroratheatre.com