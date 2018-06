La emoción le hizo pasar un mal rato a María Celeste Arrarás, pues en Instagram confundió a la selección de Alemania con la de Arabia Saudita.

Tan solo hace tres días la presentadora cautivó la red social al revelar que después de 17 años llevaría a su hijo a su país natal.

“Listos para una aventura por la que esperamos 17 años, regresar juntos a su natal Rusia, con Adrián rumbo a la copa mundial y regreso a sus raíces”, escribió Arrarás en esa ocasión.

Pero ahora que el país anfitrión y patria de su hijo saltó a la cancha, la emoción de la comunicadora fue tal que confundió al equipo Alemán con Arabia Saudita.

“Adrián y yo en el partido de Rusia Vs. Arabia Saudita. Se quedó ronco de tanto gritar por su país natal, Rusia que arrasó 5-0”, corrigió la presentadora en cuanto se dio cuenta.

María Celeste corrigió

Aunque no demoró mucho para corregir el error, los usuarios en redes ya habían notado su descuido y las burlas comenzaron.

“¿Alemania?”, “¿Alemania?, No era Arabia Saudita”, “¿Sarcasmo o error? Así es cuando no se sabe nada de fútbol”, “muy lindos, pero fue con Arabia Saudita no Alemania lol”, “¿Es broma verdad?¿Alemania?”, “María repite conmigo Arabia Saudita”, “¿En qué mundial estuvieron? Todo mundo vio Rusia vs Arabia”, le escribieron.

Ante los constantes señalamiento a María Celeste no le quedó de otra que responder.

“Gracias ya estoy tan quemada de trabajar que se me pasó”, “estoy fundida LOL”, ” ya lo arreglé”, escribió la periodista.

Sin embargo, sus fieles seguidores mostraron su apoyo a la presentadora como todo humano comete errores.

“Sigan disfrutando con errores o sin ellos la vida está hecha de eso y el mundial es cada 4 años”, “bueno se te perdona por lo emocionada que estás” , “ya lo corrigió, un error lo tenemos todos”, “desde el primer comentario se sabe que Mary se equivocó, no es necesario que todos le estén reiterando”, se lee en los comentarios.

