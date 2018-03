Johnny Rivera, el hijo menor de Jenni, recurrió a la cuenta de Instagram del reality show The Riveras para dedicar un emotivo video de felicitación a su pareja.

Y es que el miércoles su novio Joaquín cumplió la mayoría de edad, por lo que Johnny decidió felicitarlo a través de un video en el que se les ve presumiendo su gran amor.

El material, el cual dura pocos segundos, muestra a Johnny y a Joaquín pasándola bien juntos y dándose unos muy tiernos besos en la mejilla, dando muestras de que su relación se encuentra pasando por uno de sus mejores momentos a pesar de la distancia.

love’s necklace A post shared by Juan Angel (@juanangeloficial) on Mar 1, 2018 at 11:55am PST

“Esperamos que tengas un hermoso cumpleaños Joaquín”, se puede leer junto al video que a menos de un día de haber sido publicado ya cuenta con más de 54 mil reproducciones.

Joaquín también compartió recientemente una foto en la que se le ve tomando con ambos manos el rostro de Johnny.

“Literalmente tengo mi vida en mis manos”, escribió el novio del hermano de Chiquis Rivera.

La relación entre Johnny y Joaquín se hizo pública a finales del año pasado y desde ese momento, ambos han hecho hasta lo imposible para demostrarle al mundo lo mucho que se aman y admiran.

La joven pareja recibió algunos comentarios negativos: “Se la chup… uno al otro, pobre juventud, la mayoría están perdidos. RIP la humanidad”, “La verdad estos niños no saben lo que es amor y no estoy en contra del amor entre parejas del mismo sexo, pero sí odio que publiquen fotos”, “Tengan su intimidad en privado, tengan más ética, más educación por Dios, tengan su amor público, pero sus locuras en privado”.

I literally have my life in my hands pic.twitter.com/x245cvjobF — joaquin (@jooaquaain) 12 de marzo de 2018

Pero rápidamente sus seguidores salieron en su defensa: “RIP el respeto a la demás gente, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada, a ti que te valga qué hagan ellos, si ellos están felices que a todo dar, no necesitan tus comentarios innecesarios”, “Solo queda felicitarlos y que sean felices a su manera y más cuando uno tiene hijos, es el peor error ofender o criticar a los demás”, “Para recibir respeto, primero hay que respetar”.

Este es el emotivo video que Johnny le dedicó a Joaquín:

