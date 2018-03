Mañana me harás falta como no tienes idea . Cumplir quince años es algo muy importante para una mujer . Espero que me sonrías desde el el cielo ,feliz de todo lo que eh logrado en estoy pocos años sin ti. El día 8 de marzo nací yo Juliana Joeri Figueroa y fui bendecida de tener a el mejor padre que Dios pudo haber puesto en mi camino. Gracias por todas las oportunidades que me dejaste y por cuidarme desde el cielo. Seré la más feliz mañana sabiendo que tú me estarás viendo y protegiendo . Más que nada gracias a mi mamá por esforzarse todos los días de su vida para que mi vida siga siendo igual que cuando yo tuve a mi padre . Honestamente no sabría que hacer sin ti mamá ! Por ti eh logrado y eh llegado muy lejos . Cuando estoy apunto de caer tu me vuelves a levantar, diciéndome “ No dejes que nadie y nada te arruine el día ! Tu eres hermosa , inteligente , y vas a salir adelante mi reina “ . No sabría que hacer sin ti. Muchas gracias por todo ! Ahora solo tengo a una persona más que agradecer . Terry ,gracias por respetar el lugar de mi papá . Nunca lo has criticado , humillado , y nunca has dudado de se talento . Siempre has creído que todo pasa por una razón. Aunque yo se que no me tienes que aguantar y no me tienes que dar todo lo que das , gracias por hacerlo . Se que no soy la mejor pero enserio que Dios se la rifo con el padrastro que me dio . Nunca has dudado de mi y siempre te esfuerzas por darme lo mejor . A ti te agradezco por siempre estar a mi lado y darme permisos a fiestas jajaja . Te amo ! Los amo a todos y esto es solo poco de lo que puedo decir ! Estoy muy feliz de festejar mi cumpleaños mañana con ustedes tres! 💕💌🎉💘🙌🏽

A post shared by Te Amo Papi @joansebastian ❤️ (@julianajfigueroa) on Mar 7, 2018 at 6:14pm PST