Y de pronto llego ese día tan esperado e importante en nuestras vidas. Para mi llego ese momento en que realmente comprendes que nuestros hijos son prestados y como padres sólo somos guías para cuando les toque volar solos. Se que algo bueno logro mi amor por ti, al educarte, cuidarte, apapacharte, guiarte, cobijarte, divertirte, escucharte; porque aún no sabiendo ser madre, mi amor por ti es el mejor guía para encaminarte. Me siento muy orgullosa de ti hijo @isfel_power, de tus decisiones y del gran ser humano que eres hoy. El camino para ti apenas comienza, pero se que lograrás sacar lo mejor de ti mismo cada día. ¡TE AMO, con todo lo que significa ser tu mamá! Gracias por todo lo que me enseñas hijo, échale mil ganas, ahora te toca a ti. 😘😘😘😘😘😘 #YoTeAmo #amor #familia😍

A post shared by Violeta Isfel (@violetaisfel) on Aug 14, 2018 at 7:32am PDT