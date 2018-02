La actriz Itatí Cantoral atraviesa difícil momento debido a su separación del productor Carlos Cruz, así lo reveló en entrevista su hermano José Cantoral.

El hermano de Itatí fue entrevistado por el programa Ventaneando a quien le comentó que su hermana: “Está sufriendo como todos los que sufren las separaciones, duelen y duelen aunque tú quieras ser el que se separa ¿no?, por la costumbre, por muchas cosas y más que nada por los niños, es lamentable porque pasaron 11 ó 12 años juntos y es mi cuñado, el padre de María que queremos tanto y mis hijos le tienen mucho cariño a él y a la familia”.

Aseguró que es mejor alejarse de una relación, cuando ya no hay amor: “Yo creo que en la vida no debes de estar con alguien que no te hace feliz ya seas hombre o mujer y si ellos desgraciadamente ese ciclo se cierra después de 11 años de estar juntos, es lamentable pero tú siempre tienes que despertar con alguien que te haga feliz ¿no?, no se deben sostener relaciones por los hijos”.

Al preguntarle a José respectó a los rumores de que la separación de su hermana, fue porque ella mantenía económicamente a su pareja, respondió lo siguiente: “Pues mira como se dice en el argot del día a día, son puras mama….. hay perdón, son tonterías, la verdad ni una ni otra, porque nadie sabe que es lo hay en el costal más el que lo va cargando”.

Y dio a entender que su hermana no tiene problemas con el alcohol como algunos sugieren: “Él es un buen muchacho, siempre lo fue con la familia, Itatí es una mujer que cada día nos sorprende con nuevos proyectos, una persona que tiene problemas de alcoholismo o de parrandas no pudiera estar trabajando”.

Respecto al tema de la pensión declaró: “Bueno pues los dos todos tienen que llegar a un acuerdo como toda la gente que se separa y se divorcia, toda la gente tiene una responsabilidad y bueno son cosas que a veces no son padres de hablar, pero en la vida tenemos responsabilidades y tenemos hijos y cada uno se tendrá que hacer cargo, como se hace cargo Eduardo de ciertas cosas como mis gemelos que adoro y otras cosas se hace cargo Itatí”.