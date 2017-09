El día que esposo de Lili Estefan habló frente a las cámaras y la exhibió (VIDEO)

Mientras Lili Estefan se recupera de la separación de su esposo, en ‘El Gordo y La Flaca’ recordaron el día en que por primera vez su expareja Lorenzo habló para las cámaras del show y donde admitió (en tono de broma), que había sido ‘obligado’ por ‘La Flaca’.

Camilo Montoya fue el encargado de entrevistarlo en el 2012 y confesó que había sido la entrevista más difícil que le había tocado hacer: “Se rompe la historia de la televisión por lo menos en la familia de Lili, porque este entrevistado es lo más difícil que me ha tocado hacer, él no quería que le hiciera la entrevista, él estaba reclamando porque iba a salir al aire”.

Lorenzo platicó cómo comenzó su historia de amor gracias a la ayuda de un familiar de Lili, ya que le mostró a Lorenzo una foto de ‘La Flaca’ en traje de baño cuando trabajaba en ‘Sábado Gigante’: “Me trajo retratos de ella, y me dijo ‘mira mi prima que trabaja en la tele en Sábado Gigante’, me enseñaron un retrato en bikini y dije ‘sí yo la quiero conocer'”.

En ese momento expresó que él estaba contento con ella y su matrimonio: “Yo estoy feliz, ella no estoy seguro, pero yo estoy super feliz”.

Le preguntaron cuál era la razón por la que estaba dando la entrevista y él respondió: “porque siempre he querido estar frente a la cámara”, dijo en tono de broma

Sin embargo rectificó y aseguró: “porque me están forzando a hacerla, no me hace mucha gracia, mi esposa dice que si no lo hago me regaña”.

Y es que comentó que él prefiere el anónimato: “Cada cual hace para lo que nació, la verdad es que Lili siempre ha querido hacer lo que está haciendo, estoy convencido, cuando la conocí ella me dijo ‘yo quiero tener mi propio show de farándula’, lo que me molestó un poquitico es que yo siempre le he dicho ‘la flaca’ y ahora es ‘la flaca’ para todo el mundo no solamente para mí”.

Por otra parte explicó que no la acompaña nunca a las alfombras porque no recibe ninguna remuneración: “A ella le pagan el trabajo y a mí no me lo están pagando, si me pagan a mí, yo te prometo que voy a todas las alfombras, la verdad es que no soy una persona como Lili, ella se entrega con todo el mundo, yo no soy igual de entregado”.

Por último dijo que no era celoso de que admiraran las piernas de Lili: “A mí no me importa que las miren, mientras no las toquen yo estoy feliz de la vida. Nunca he tenido razón por la cual celar a mi esposa”.

Remató diciendo que todos los días se sentía orgulloso de ella: “Francamente todos los días me siento orgulloso de ella, mi esposa es una persona impresionantemente trabajadora, con un moral y una ética impresionante, los premios que le pueden dar se quedan cortos con lo que yo pienso de ella”.

Al regresar al estudio Lili estaba sonrojada y abochornada por la entrevista: “Mi marido y yo somos totalmente lo opuesto, viendo la entrevista me doy cuenta de cómo ha aguantado, él se casó con la mujer equivocada, en el sentido de que él es lo más privado del mundo, nada que ver con el medio mío porque yo adoro lo que hago, adoro la gente”, comentó.

