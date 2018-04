El día de las tiendas de discos: ¿Cuál es tu preferido?

Este 21 de abril se celebra el día de las tiendas de discos (Record Store Day, en inglés). Es el día en donde los coleccionistas y amantes de los discos se lanzan a las tiendas a buscar ese disco favorito o una edición especial.

Según el sitio recordstoreday.com, la página oficial de esta fiesta musical, coleccionistas y curiosos en muchas partes del mundo se congregarán en las disquerías. Este día de las tiendas de discos, desde Estados Unidos, a Japón. Desde México al Reino Unido, las tiendas de discos independientes sacan a la venta discos exclusinos, ediciones limitadas en vinilo y canciones inéditas, para sus clientes.

TE PUEDE INTERESAR: ‘420’, esto es lo que debes saber sobre el significado del 20 de abril

En este sitio web aparecen las listas con novedades desde AC/DC, B-52’s, Chuck Berry, David Bowie, Madonna, Led Zeppelin, Prince, Elvis Presley, Lalo Schifrin, Taylor Swift, U2. Hay de todo y en orden alfábético. Música indie, jazz, pop, éxitos de los años ’80 y ’90.

Este día de las tiendas de discos comenzó oficialmente en 2007 en Estados Unidos y fue idea de Chris Brown, empleado de Bull Moose Music como respuesta a la baja de ventas de vinilos por el mercado digital y bajada de música en línea. Al año siguiente esta celebración fue adoptada en el Reino Unido, también por las flacas ventas, según cuenta express.co.uk

En este país son más de 240 tiendas las que ofrecerán sus discos.

TE PUEDE INTERESAR: EXCLUSIVO: ICE arresta a tres hermanos latinos tras error de uno de ellos

⚫️ @GillesPeterson's most treasured record is…….. wow! Join him on Saturday from 3pm for an all-vinyl (and maybe some acetate!) special, featuring gems from his collection and some fresh #RSD18 records from @phonicarecords. pic.twitter.com/yu1daNfyQq — BBC Radio 6 Music (@BBC6Music) April 20, 2018

En 2011 España se suma a la fiesta musical y según el sitio oficial en español recordstoreday.es el número de tiendas y de participantes, aumenta año a año. En 2018 son 32 las provincias con tiendas que invitan a los fans a recorrer sus catálogos para el día de las tiendas de discos.

Picked up the RSD prints created by @acornfriend from the printers today. They look even better in person!! pic.twitter.com/KXcEzzqhOc — Bull Moose (the store) (@BullMoose) April 18, 2018

Desde Abba hasta Bob Dylan, están celebrando el día de las tiendas de discos (RSD) 2018 con la emisión de vinilos nuevos, mientras que también hay reediciones de Arcade Fire, The Who y AC/DC. Incluso el sitio NME tiene una lista completa de lo que se puede adquirir en este día de las tiendas de discos.

Una perlita es Adam Sandler, el comediante estadounidense, quien también está sacando provecho de este día con su álbum debut de 1993 They’re All Gonna Laugh At You! que sale en vinilo por primera vez, según express.co.