El Dasa vuelve con más ánimos en ‘El Vato 2’

El Dasa, cantante de música regional mexicana, está de vuelta en la segunda temporada de El Vato, serie original de Universo inspirada en su vida y en la que se muestra tal como es: franco, trabajador y sencillo, en búsqueda de hacer realidad mas sueños.

Tras el éxito de la primera temporada de la serie, sus directivos decidieron grabar una segunda, la cual se estrenará el domingo 27 de agosto por Universo. Con una perfecta combinación de drama y comedia, la serie sigue las aventuras de un cantante (El Dasa) que firma un millonario contrato, se muda a Los Ángeles y con la ayuda de cuatro amigos Mariana (Cristina Rodlo), El Pollo (Gustavo Egelhaaf) y Brandon (Ricardo Polanco) se abre paso en la difícil industria de la música.

En la nueva temporada de 13 episodios, El Vato y sus amigos enfrentarán varios retos en busca del sueño americano. Esta temporada, la serie cuenta con la participación especial de celebridades como Chiquis Rivera, Cheyo Carrillo, Roberto Sosa, Andrea Martí, Azucena Cierco, Jorge Bernal y Erika Angel.

“No estoy de acuerdo con que digan que mi raza mexicana es la gente de bronce porque ese es el metal más corriente. ¡Es de hierro y al acero corresponde!”, El Dasa, cantante y actor

En entrevista con MundoHispánico, el cantante y actor sonorense, cuyo nombre de pila es Dasahev López Saavedra, habla de la serie, el tema oficial de la misma que dedica los inmigrantes, entre otros temas.

Mi nueva Historia Que contarles que escribi para ti que perseveras todos los dias para alcanzar tus metas #ElHijoDelDesierto #elDasa🙏🏻🌵🎙🎤 pic.twitter.com/7MhBlafl6e — El Dasa (@eldasa) August 16, 2017



MH: ¿Qué te motivó a componer ‘El hijo del desierto’?

ED: Los que estamos en un escenario o en la TV tenemos la responsabilidad del tono positivo, de animar a la gente y tenemos que hablar por ellos. Aunque la canción habla de cómo yo viví, habla también de cómo nos pasa esto, de cómo estamos enojados. Dice: aquel que diga que somos criminales, ¿qué está ciego?, ¡que no ve que lo único que queremos es trabajar!

MH: ¿Por qué te molesta que digan que la raza mexicana es de bronce?

ED: No comparto que mi gente sea de bronce, es de hierro y al acero corresponde. Somos una raza fuerte, una raza como no hay muchas.

MH: ¿En qué se enfoca la nueva temporada de El Vato?

ED: En los valores, eso es lo más importante. Creo que si alguien crece con valores, lo demás sale sobrando. Mostrará los valores de la amistad, la perseverancia, de no rendirte, de ser honesto y responsable, y del trabajo en equipo.



MH: ¿Qué te hace sentir más satisfecho de la serie?

ED: El trabajo en equipo de más de 400 personas para que El Vato sea un éxito. Gracias a Dios lo logramos, la gente la aceptó; ahora con Netflix estamos en muchos países, en varios idiomas. Universo quiso hacer otra temporada y ahora Telemundo va sacar la primera temporada. Son cosas que yo sí las deseaba, pero no me imaginaba que fueran a ser tan bonitas.

“Mucha gente no sabe la dificultad que muchos artistas tienen con sus contratos, te quitan tu nombre, tus canciones, te bloquean las radios. Todo es una mentira. Al final, quien paga los platos rotos es el artista”, El Dasa, cantante y actor.

MH: ¿Y la fama?

ED: A nadie se prepara para la fama, nadie te dice que cuando seas famoso vas a estar solo en tu casa. El Vato es una preparación para todos los que quieran salir adelante, en cualquier cosa, verán que nada es fácil, que habrá trabas, pero que sí se puede.

El DASA BREVE BIO:

Nombre: Dasahev López Saavedra, ‘El Dasa’

Profesión: cantante y actor

Nacionalidad: mexicano

Nació: 27 de julio de 1989

Lugar: Hermosillo, Sonora

Estado civil: soltero

El Vato 2

Cuándo: Desde el 27 de agosto, 10 p.m.

Dónde: Universo

Info: www.nbcuniverso.com/now/el-vato