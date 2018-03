La noche de ayer, Julián Gil utilizó sus redes sociales para denunciar que había acudido a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México con el objetivo de retirar las demandas penales que entabló en contra de Marjorie de Sousa y ella nunca se presentó, y aunque aseguró que está muy frustrado por no poder acabar con este asunto, hay una persona que está dispuesta a seguirlo en los pasos que dé.

Mediante Instagram Stories, el actor argentino compartió una captura de pantalla de un mensaje de texto que le envió su hija Nicolle en el que le asegura que no lo dejará solo en la batalla legal que sostiene con la venezolana desde hace casi un año, y que pase lo que pase seguirán unidos como familia.

“Estuvo muy bien lo que hiciste hoy, me enorgullece día a día ser tu hija. Te mereces lo mejor papi y sabes que me tienes aquí siempre. Te amo. Algo que no nos quitarán es la familia, el amor y la paz. Sigue así de fuerte”, expresó la joven de 30 años a lo que él respondió: “Te amo, siempre juntos hija”.

Ellos ❤️❤️ Juli y nika Una publicación compartida de Julian Gil (@juliangil) el Mar 17, 2018 at 9:36 PDT

A su salida de los tribunales, Julián sostuvo un breve encuentro con la prensa en el que lamentó que Marjorie no tenga el interés de terminar con esta situación de una vez por todas y aseguró que él ya no quiere seguir peleando, por lo que está dispuesto a cumplir con las peticiones de la actriz con tal de que lo deje tranquilo.