View this post on Instagram

Una vida de excesos mientras que nuestra Venezuela se hunde en la miseria, el hambre y la pobreza que ha creado este gobierno…. Estos son los líderes irresponsables que creen estrictamente en beneficiarse a sí mismos y no les importa la destrucción de un país entero. Esto es un clarísimo ejemplo de lo que pasa en mi Venezuela… Sin palabras!!! Que tirano, #NicolasMaduro donde es esto el tan llamado socialismo y la Igualdad? Una verdadera vergüenza… Ustedes qué opinan????