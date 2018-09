El Chapo de Sinaloa, cantante de música sinaloense, mostró su profesionalismo al seguir cantando, a pesar sufrir sufrir un percance en pleno concierto.

Los hechos acontecieron en Castro Valley, California, durante una presentación del cantante en aquella localidad.

El Chapo de Sinaloa salió a escena a caballo, como de costumbre.

Todo parecía ir conforme a lo establecido. Sin embargo, en la tercera canción el cantante decidió cambiar de caballo.

Fue en ese momento en el que el caballo lo aventó y el intérprete cayó de espaldas.

Según informes de la cuenta de Instagram de ‘Chamonic’, el también compositor sefrió una fractura en la mano izquierda.

Minutos después los paramédicos lo sacaron del ruedo donde estaba dando su presentación. Sin embargo el Chapo salió a continuar con el concierto.

En uno de los videos se observa al cantante de ‘La Noche Perfecta’ continuando con la presentación a pesar de que trata de no mover su mano.

Y en el último post se muestra al Chapo pidiendo disculpas a su público, diciendo lo siguiente: “Les ruego me disculpen ‘hombre’. Obviamente no podré entrar en los caballos nuevamente porque la mano con la que agarro la rienda parece que se me fracturó, pero voy a intentar seguir cantando”.

Sus seguidores agradecieron su profesionalismo y se quedaron al pie del cañón mientras continuó el show.

Lo operarán

Según dijo a People en Español, El Chapo de Sinaloa dijo que nadie estaba cerca de él en el momento del accidente: “Lo curioso es que no me caigo de arriba del caballo, no estaba montando. Siempre que cambio de caballo hay una persona que recibe el micrófono y la vara para que yo pueda subir con las manos libres y estar más seguro, pero ese día no había nadie a mi alrededor”.

Y agregó: “Cuando pongo el pie en el estribo para subirme, obviamente le toco al caballo con la vara la anca y el caballo dispara, se para de manos y brinca. No alcancé a agarrarme bien y me botó”.

Comentó además a People: “Fue un momento difícil, un dolor profundo que yo creía que era menos fuerte el problema. Pero ya que estaba dentro [del ruedo] de regreso, sentí que me desmayaba, empecé a querer vomitar y era por el fuerte dolor que me estaba provocando la fractura. En mi mente estaba que tenía un compromiso que cumplir. La mente me daba órdenes que tenía que seguir cantando aunque no fuese a caballo”.

El portal de Televisa dijo que se someterá a cirugía: “Debido a la gravedad de su lesión”, aunque para evitarla quiere una segunda opción.

“(Me) sacaron radiografías y resultó que tiene una fisura el hueso de la muñeca de la mano y (los doctores) están sugiriendo poner una placa para poder sanar pronto. El tiempo de recuperación será de 6 a 7 semanas”.