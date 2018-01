“El asesinato de Gianni Versace”: ¿A qué hora? y en ¿Qué canal?

Centrada en el trágico asesinato del mundialmente conocido diseñador de modas, Gianni Versace, llega para cautivar a los televidentes, la serie “El asesinato de Gianni Versace”.

Aquí te presentamos cinco datos importantes que tienes que saber para poder disfrutar la serie.

2 días para que, aún con el cuerpo de Gianni tibio, comience la guerra. #ACSVersaceEnFX pic.twitter.com/CNFXf40Dmz — FX (@CanalFX_la) January 16, 2018

1. La sinopsis de la historia

Esta serie se centra en el trágico asesinato del titán de la moda Gianni Versace, quien fue uno de los diseñadores más provocativos del momento, y que era famoso por sus llamativos diseños.

Watch the OFFICIAL TRAILER for #ACSVersace. The next installment of FX’s award-winning original series premieres January 17. pic.twitter.com/popBjBvwId — AmericanCrimeStoryFX (@ACSFX) November 15, 2017

2. El elenco

La serie está encabezada por un elenco estelar que incluye al actor venezolano Edgar Ramírez en el papel del icónico diseñador, Ricky Martin personifica al compañero de Versace, Antonio D’Amico, Penélope Cruz interpreta a la hermana de Gianni, Donatella, y Darren Criss al asesino Andrew Cunanan.

3. Producción

La producción se encuentra a cargo de Ryan Murphy, Nina Jacobson y Brad Simpson, responsables de la serie que estuvo basada en el caso de O.J. Simpson, esta serie promete mantener a la audiencia pegada a sus asientos.

His art influenced the world. His death shocked it. From creator Ryan Murphy, #ACSVersace premieres 1/17 on FX. pic.twitter.com/ugp8262TKS — AmericanCrimeStoryFX (@ACSFX) January 16, 2018

4. ¿Cuándo estrena la serie?

La serie estrena en Estados Unidos este miércoles 17 de enero de 2018, a las 10 pm /9C.

5. ¿Cómo ver la serie en televisión?

La serie “El asesinato de Gianni Versace”, la podrás disfrutar a través del canal FX, verifica con tu proveedor local de televisión para averiguar el canal de la cadena en tu área. Tambien la podras ver en line en FoXplay.com.