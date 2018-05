Eiza González presume en las redes invitación a Gala del Met

La actriz mexicana Eiza González ha sido invitada para asistir a la Gala del MET, el evento del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Nueva York (MET por sus siglas en inglés) que se realizará la noche de este lunes.

La actriz mexicana no sólo es una cara muy bonita. Ahora también puede presumir y lo hace en sus redes sociales, de la invitación que le hicieron llegar para asistir a la Gala del MET, después de haber llamado la atención en la alfombra roja de los premios Oscar, en marzo pasado.

La Gala del MET es una cena de arte y moda organizada por Anna Wintour, la editora de Vogue, quien todos los años reúne a las estrellas más importantes de la moda, la música, el cine y la televisión, informa Agencia El Universal.

Allí Eiza González compartirá alfombra roja y el evento con lo más destacado de la moda y el entretenimiento.

Según Brad Goreski, conductor de E! Entertainment y experto en moda, la cita de la Gala del MET siempre es el mejor momento para ver, admirar y discutir la moda contemporánea.

“Por el tema de este año, seguramente habrán muchos vestidos con pinturas, los grandes diseñadores como Dolce&Gabbana, Versace, serán los preferidos de las asistentes”, comentó vía telefónica.

T minus one week for my First Met Ball! who will I wear??? 😬

— Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) April 30, 2018