Así llego a mis 64 años .. no hay palabras para expresar mi orgullo de llegar a esta etapa de mi vida , cientos de alegrías y cientos de pérdidas ,con éxitos y fracasos en el mismo nivel de intensidad , buscando el desapego a mis propias toxicidades , buscando paz y serenidad en mi alma , deseando ser una mejor persona especialmente conmigo misma , y amando ,cada arruga de mi piel , cada cicatriz de mis batallas , aceptando cuando se me da , cuando se me quita , perdonándome cuando decido equivocadamente , me abrazo , me perdono , me amo , agradeciendo todos los que han estado en mi camino , para bien y para mal , reconociendo que la vida es un instante y esos instantes pueden volverse eternos en nuestro sentir , hoy me amo más que nunca ,y reconozco en mi mis flaquezas ,mi lado obscuro ,navego en el con la misma displicencia que en mi lado de luz , busco ser misericordiosa con mi propio ser y elevo al cielo una oración de agradecimiento por mi existir ,gracias a todos que me han dado lecciones para reconocer mi ego , quien a pateado mi trasero para moverme de lugar , a quien me a sonreído y después me ha traicionado , todo a sido un gran aporte para mi existir ..nací en mi Caborca Sonora el 7 de mayo de 1955 , he sido muy afortunada y bendecida en muchas ocaciones y a veces he visto el torbellino obscuro dentro de mi , he jugado a los súper poderes y he permitido ver el negro obscuro de mi propio ser ,y hoy camino lejos de la banalidad , hoy escucho mi ego y trato de aprender , creo estar encontrando por fin mi verdadera identidad y termino esta sinfonía sin fin que causa mi cumpleaños en un recuerdo de un indio yaqui que en mi niñez me dijo en una noche de Luna llena , “guerita recorrerás el mundo , tendrás muchos éxitos y fracasos , tendrás mucho amor y desamor pero llegará un punto en tu vida , que regresarás a lo primario a eso que verdaderamente es tu esencia y ahí en tu propia raíz ,encontrarás tu razón de existencia “ y así a mis 64 estoy lista para una nueva etapa de mi vida donde lo único que valdrá será el amor verdadero .. gracias por leerme , gracias por estar , gracias por compartir mi vida a todos los que conozco y los que no , gracias Dios 🙏🏻