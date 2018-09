El mundo del espectáculo hispano se ensombreció una vez más con un lamentable caso de violencia de género, en esta ocasión la afectada fue la actriz colombiana Eileen Moreno, quien sufrió una fuerte golpiza propinada por su novio, el también actor Alejandro García.

Moreno, quien ha participado en producciones como “La viuda negra”, “Las prepago” y “La selección”, denunció por medio de su cuenta de Instagram el atroz acto del cual se convirtió en víctima el pasado mes de junio, durante una reunión en el departamento de su ahora expareja en la Ciudad de México.

La originaria de Valle del Cauca compartió un post compuesto de dos fotografías, en las que se aprecia su rostro con las heridas provocadas por parte de García.

Junto a las fuertes imágenes, Eileen escribió: “Amigos esta es una invitación a que las mujeres que también han sido víctimas de maltrato, se atrevan a denunciar ante la justicia y que la justicia esté de nuestra parte. SiTocanAUnaTocanATodas”.

La cuenta de Instagram del programa Despierta América compartió el video del momento posterior a la golpiza que recibió Eileen.

En entrevista con W Radio, Moreno comentó que el pasado mes de julio Alejandro le propinó fuertes golpes en el cuerpo y rostro, tras negarse a mostrarle sus mensajes de la red social Instagram.

Eileen Moreno narra los hechos

La colombiana narró: “Siento la mano de él agarrándome el cuello y el pelo. Me tira al piso, empieza a insultarme y a arrastrarme por el pasillo. Yo siento mucho, mucho miedo porque era un noveno piso”.

Según el relato de la artista, aunque ella grita pidiendo ayuda, ya que que en ese momento hay dos personas más en el apartamento, García Manrique logra empujarla al ascensor, lugar donde la golpeó.

La afectada pronunció: “Yo sigo gritando y pidiendo ayuda a mi mánager (que vive en el mismo apartamento de García) y este tipo (Alejandro) me manda un golpe con la mano abierta al lado izquierdo de mi cara… yo quedo aturdida, no puedo creer que me esté pasando esto, mi novio me pegó, sigo gritando y siento otro puño durísimo como por la nariz y ahí ya no tengo claridad, quedo aturdida”.

Usuarios apoya a Eileen Moreno

De igual manera, W Radio informó que ni la policía de Ciudad de México ni los paramédicos quisieron llevar a la actriz a un hospital, por lo que ella misma tuvo que pagar un taxi al hospital Español.

Como resultado del ataque perpetuado por Alejandro García, quien actualmente participa en la serie de Telemundo “La Piloto”, Moreno sufrió fracturas en su nariz y traumatismo en uno de sus ojos.

Las muestras de apoyo para Eileen se hicieron presentes: “Todos admiramos tu valentía !! Que Dios te dé mucha fuerza en estos momentos”, “mi solidaridad contigo”, “mujer hermosa y valiente”, “lamento mucho lo que te sucedió y ojala la justicia te acompañe y esté de tu lado”, “nada absolutamente justifica el maltrato reprochable y lamentable que muchas mujeres sufren maltrato físico, no estás sola preciosa”.