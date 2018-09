Efemérides del 6 de septiembre: ¿Qué pasó en un día como hoy?

El efemérides de hoy incluye el día en que nació Lupita Jones, ganadora del concurso Miss Universo 1991, la actriz y reina de belleza mexicana nació en Mexicalli, México en 1967.

María Guadalupe Jones Garay es la primera mujer mexicana en ganar el certamen de belleza Miss Universo, desde entonces se dedica a promover la belleza de la mujer mexicana en el mundo, es empresaria y organiza certámenes de belleza en los que incluye también a los hombres.

¿Qué más pasó en un día como hoy? un 6 de septiembre de 2007 muere el tenor italiano Luciano Pavarotti, uno de los cantantes contemporáneos más destacados tanto en el mundo de la ópera como en otros géneros musicales.

Aquí te presentamos otros acontecimientos importantes en el mundo un 6 de septiembre pero de los años 1522 al 2011 y el santoral del día.

SANTORAL

.Día de Santo Cleto: Cleto significa “ilustre”, en griego. Obispo que fue quemado vivo.

.Día de San Donaciano: Donaciano significa “regalado”, en latín. Obispo que murió en el desierto.

UN DÍA COMO HOY PERO DE…

.1522: Juan Sebastián Elcano llega a España con una nave y 18 hombres, luego de dar por primera vez la vuelta al mundo.

.1683: Muere Jean Baptiste Colbert, político francés.

.1766: Nace John Dalton, científico inglés que desarrolló la teoría atómica de la materia.

.1811: Aparece “El Peruano”, primer periódico patriota de Perú.

.1876: El ferrocarril Southern Pacific llega al pueblo de Los Ángeles que cuenta con menos de 10 mil habitantes.

.1888: Nace Joseph Patrick Kennedy, diplomático y empresario estadounidense, padre de John Kennedy.

.1906: Nace Luis Federico Leloir, investigador especializado en química biológica, ganador del Premio Nobel de Química en 1970.

.1943: Nace Richard J. Roberts, químico británico, profesor y Premio Nobel de Medicina en 1993.

.1966: “Star Trek” aparece por primera vez en televisión (en la NBC).

#StarTrek Las Vegas announces its first guests for 2019 #STLV #LasVegas #2019 https://t.co/t7ujnO9U6k pic.twitter.com/KSjrIalLfk

— Star Trek (@StarTrek) September 5, 2018