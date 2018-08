Efemérides del 28 de agosto: ¿Qué pasó en un día como hoy?

El efemérides de hoy incluye una fecha memorable en la historia de los Derechos Civiles en Estados Unidos, hace 55 años, un 28 de agosto de 1963 Martin Luther King pronunció su famoso discurso “I Have a Dream” (Tengo un Sueño) en favor de los derechos civiles de los afroamericanos frente al monumento de Abraham Lincoln en Washington D.C.

¿Qué pasó en un día como hoy? surge en Buenos Aires, Argenitna el diario Clarín, fundado por el periodista Roberto Noble.

Dale un vistazo a otros acontecimientos importantes en el mundo un 28 de agosto pero de los años 430 a 1997 y al santoral del día.

EL SANTORAL

.Día de San Esteban: Esteban significa “coronado”. Este santo tiene el honor de haber convertido al catolicismo al reino de Hungría.

UN DÍA COMO HOY PERO DE…

.430: Muere San Agustín.

.1749: Nace Johann Wolfgang Von Goethe, poeta, novelista, dramaturgo y científico alemán. Autor de “Fausto”.

.1784: Muere Fray Junípero Serra, misionero español.

On this day, 55 years ago, Martin Luther King delivered one of the greatest orations in American history: read and watch the "I Have a Dream" speech in full https://t.co/7hvnebkqm6 pic.twitter.com/AR5yZl2HJo

— Newsweek (@Newsweek) August 28, 2018