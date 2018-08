Efemérides del 24 de agosto: ¿Qué pasó en un día como hoy?

El efemérides de hoy incluye el National Waffle Day o el Día Nacional del Waffle, desayuno creado en Estados Unidos en 1869 por Conrelius Swarthout de Troy, Nueva York y que es el ‘rey’ en las mesas de muchas familias estadounidenses quienes acostumbran comerlos con miel, fruta, helado y ¡hasta con pollo!

Dale un vistazo a otros acontecimientos que marcaron la historia un 24 de agosto pero de los años 79 d.C. al 2004. También entérate del santoral del día.

EL SANTORAL

.Día de San Bartolomé: Bartolomé significa “hijo del cultivador y luchador”. Fue uno de los 12 Apóstoles. Su martirio fue que le arrancaron la piel estando aún vivo.

.79 d.C.: Hace erupción el Vesubio: destruye totalmente a Pompeya, Herculano y Stabia.

.1540: Muere Il Parmigiano, pintor italiano.

.1542: Gonzalo Pizarro retorna a la desembocadura del Amazonas y lo bautiza así por haber sido atacado por mujeres indígenas con arcos y flechas.

.1821: El último virrey de México, Juan D”Donoju, y el dirigente mexicano Iturbide firman el tratado de Córdoba, que reconoce la independencia mexicana.

.1832: Muere Sadi Carnot, científico francés que estableció las bases fundamentales de la termodinámica.

.1869: Se inventa el molde para hacer waffles.

.1891: Thomas Edison obtiene la patente de la primera cámara cinematográfica.

.1899: Nace Jorge Luis Borges, escritor argentino, autor de “El Aleph” y “Ficciones”.

.1921: Se inaugura la Torre Einstein, en la cima del Telegrafenberg, cerca de Postdam, Alemania.

.1927: Nace Harry M. Markowitz, economista estadounidense, Premio Nobel en 1990.

