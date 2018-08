Efemérides del 22 de agosto: ¿Qué pasó en un día como hoy?

A las efemérides de hoy se le suma el National Tooth Fairy Day, el día que en Estados Unidos hacen referencia a la creencia de que existe una “hada madrina” que visita a los niños en las noches y se lleva los dientes que se les han caído y los reemplaza por dinero, en Latinoamérica esta tradición también se conoce pero en lugar de hada, es un ratón quien los niños creen hace la “visita”.

El National Tooth Fairy Day se empezó a celebrar en Estados Unidos desde 1920.

¿Qué pasó en un día como hoy? dale un vistazo a otros acontecimientos importantes en el mundo un 22 de agosto pero de los años 1647 a 1998 y al santoral del día.

EL SANTORAL

.Día de Santa María Virgen, Reina: La Iglesia la proclama Reina 12 veces.

UN DÍA COMO HOY PERO DE…

.1647: Nace Dionis Papin, físico e inventor francés, a quien se atribuye la invención de la máquina de vapor.

.1846: Los estadounidenses conquistan la ciudad de Santa Fe, capital de Nuevo México.

.1862: Nace Claude Debussy, compositor francés.

.1864: Se firma el Tratado de la Cruz Roja Internacional, o Convención de Ginebra.

.1902: Nace la Cadillac Motor Company

.1908: Nace Henri Cartier-Bresson, fotógrafo francés.

