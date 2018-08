Efemérides del 21 de agosto: ¿Qué pasó en un día como hoy?

Hoy se celebra en Estados Unidos el “Senior Citizen Day”, proclamado en 1988 por el presidente Ronald Reagan para rendir homenaje y respeto especial a los adutlos mayores de 65 años, hoy en todo EE. UU. algunos restaurantes y tiendas ofrecen descuentos especiales para los adultos mayores de esa edad.

¿Qué pasó en un día como hoy en el resto del mundo? se inaugura en la Ciudad de México el emblemático monumento a Cuauhtémoc, último Emperador de los aztecas. Ubicado en el cruce de la Avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, es un destino turístico obligado así como centro de grandes demostraciones y protestas del pueblo mexicano.

Dale un vistazo a otros acontecimientos importantes en el mundo un 21 de agosto pero de los años 1165 a 1995 y al santoral del día.

EL SANTORAL

.Día de San Pío X: Pontífice. Fundó el Instituto Bíblico para perfeccionar las traducciones de la Biblia y nombró una comisión para actualizar el Derecho Canónico.

UN DÍA COMO HOY PERO DE…

.1165: Nace Felipe II Augusto, Rey de Francia y uno de los monarcas europeos más poderosos de la edad media.

.1567: Nace Francisco de Sales, santo francés abogado del gremio de los periodistas.

.1660: Nace Hubert Gautier, ingeniero, autor del primer libro sobre construcción de puentes.

.1765: Nace Guillermo IV, Rey de Gran Bretaña e Irlanda y de Hannover, durante cuyo reinado fueron aprobadas las primeras leyes de reforma electoral.

.1792: Se usa por primera vez la guillotina durante la Revolución Francesa: se ejecuta a un monárquico tras un juicio sumarísimo.

.1810: El mariscal de Napoleón Bonaparte, Jean Battiste Bernardotte es aceptado por la Dieta de Estocolmo como Rey de Suecia.

.1887: Se inaugura en la Ciudad de México un monumento a Cuauhtémoc, último Emperador de los aztecas.

.1911: La República de Portugal promulga su primera Constitución.

.1940: Muere en México el revolucionario ruso Leon Trotski, mortalmente herido el día anterior por el anarquista catalán Ramón Mercader.

.1944: Nace Peter Weir, cineasta australiano, director de “The Truman Show”.

.1959: Hawaii se convierte en el estado 50 de los Estados Unidos.

.1988: El presidente Ronald Reagan proclama el Día de los Adultos Mayores o Senior Citizen Day

