Efemérides del 20 de agosto: ¿Qué pasó en un día como hoy?

Al efemérides de hoy le agregamos el Día Nacional de la Radio en Estados Unidos, aunque no se tiene certeza por qué se celebra este día, un 20 de agosto pero de 1920 se emitieron por primera vez noticias radiofónicas a través de la estación 8MK de Detroit, Estados Unidos.

La fecha tomó relevancia en 2011 cuando National Public Radio, hizo mención de la importancia de este día.

¿Qué pasó en un día como hoy? hace 41 años la NASA lanzó la sonda espacial Voyager 2 desde Cabo Cañaveral en un cohete Titán Centauro, el Voyager 2 continúa inspeccionando los alrededores del sistema solar y es la única nave que ha visitado Uranio y Neptuno de acuerdo con la NASA.

Dale un vistazo a otros acontecimientos importantes en el mundo un 20 de agosto pero de los años 1572 a 1995 y al santoral del día.

EL SANTORAL

.Día de San Bernardo: Bernardo significa “batallador y valiente”. Doctor de la Iglesia. Fundó el convento de Claraval.

UN DÍA COMO HOY PERO DE…

.1572: Muere Miguel López de Legazpi, conquistador de Filipinas.

.1648: Batalla de Lens: el ejército francés, al mandado del príncipe de Conde, derrota a los alemanes y españoles dirigidos por el archiduque Leopoldo.

.1741: Vitus Jonas Bering descubre Alaska.

.1779: Nace Jons Jakob Berzelius, científico sueco, padre de la química moderna.

.1813: La plaza de Acapulco defendida por los españoles se rinde a los patriotas mexicanos mandados por el cura Morelos, tras un sitio de mas de 4 meses.

.1890: Nace Howard Phillips Lovecraft, escritor estadounidense, que en 1939 publicó “El Extraño y Otros Cuentos”.

.1901: Nace Salvatore Quasimodo, poeta, crítico y traductor italiano. Autor de “Erato y Apollión”.

.1914: Muere el Papa Pío X.

.1915: Muere Paul Ehrlich, bacteriólogo y Premio Nobel alemán; estudió el sistema inmune y diseñó un método para el tratamiento de sífilis.

.1920: Se emiten por primera vez noticias radiofónicas a través de la estación 8MK de Detroit, Estados Unidos.

The difference between FM and AM radio? 📻 Basically, FM radio is tuned to changes in the frequency of radio waves, whilst AM is tuned to the amplitude of radio waves. So AM radio is more vulnerable to interference, but its longer wavelengths mean better range #NationalRadioDay pic.twitter.com/RHbNoqKdKb

— Royal Institution (@Ri_Science) August 20, 2018