Efemérides del 2 de septiembre. ¿qué pasó en un día como hoy?

En esta efemérides del 2 de septiembre, Salma Hayek, la talentosa actriz mexicana cumple años. Ella nació en Veracruz en 1968. Es considerada una de las artistas más sensuales de México. Hace tan sólo 4 días, Hayek contaba en su Instagram que su esposo la sorprendió con una ceremonia para renovar sus votos matrimoniales.

Su actuación como Frida Kahlo le mereció nominaciones a los Premios Oscar, BAFTA y el Globo de Oro, informa Cienradios.

También el 2 de septiembre es el cumpleaños de Keanu Charles Reeves. Su primer nombre significa “brisa fresca sobre las montañas”. El actor nació en 1964 en Beirut, Líbano.

Su salto a la fama se dio con la película “Speed” (1994) y también participó en la trilogía de los hemanos Wachowski “The Matrix” (1999). Luego de esta trilogía Reeves ha alternado roles en películas Indie así como de alto presupuesto., informa IMDb.

En esta efemérides del 2 de septiembre, también se conmemora la rendición japonesa lo que dio fin a la Segunda Guerra Mundial. La ceremonia se realizó a a bordo del buque de guerra USS Missouri.

En 1969, el primer cajero automático comienza a funcionar en el Chemical Bank de la localidad de Rockville Center, en el estado de Nueva York.

Un día como hoy, pero de 1973, falleció el autor británico J.R.R. Tolkien; es mundialmente conocido por haber creado la saga literaria “El Señor de los Anillos”, informa Cienradios.

