Efemérides del 18 de septiembre: ¿Qué pasó en un día como hoy?

Las efemérides de hoy incluyen el 88 aniversario de la XEW-AM, una de las estaciones de radio más antiguas de México que comenzó a transmitir en 1930 y se posicionó en todo el continente, la primera edición empezó así…”Amigos, ésta es la XEW, ‘la voz de América Latina desde México'”, dijo Leopoldo Samaniego el primer locutor de esta estación.

¿Qué más pasó en un día como hoy? un 18 de septiembre de 1851 salió a la circulación la primera edición de el diario The New York Times.

Y en la historia de la tecnología, en el 2013 en Cupertino, California se lanza al público el sistema operativo móvil IOS 7.

Aquí te presentamos algunos de los acontecimientos importantes en el mundo un 18 de septiembre pero de los años 53 al 2013.

EL SANTORAL

.Día de San José Cupertino: Tuvo varios éxtasis y levitaciones. Se dedicó a tratar de ganar almas por medio de la oración y de la penitencia.

UN DÍA COMO HOY PERO DE…

.53: Nace Trajano, Emperador romano.

.1709: Nace Samuel Johnson, escritor inglés, que en 1755 publicó el Diccionario de la lengua inglesa con unas 40 mil entradas.

.1783: Muere Leonhard Euler, matemático suizo.

.1851: Aparece el diario The New York Times.

.1905: Nace Greta Garbo, actriz.

.1927: Sale al aire la Columbia Broadcasting System (CBS).

.1928: El Graff Zeppelin vuela por primera vez.

.1970: Muere Jimi Hendrix, músico de rock.

.1980: Muere Katherine Anne Porter, escritora estadounidense, autora de “Judas en Flor”.

.1983: Kiss aparece en MTV sin sus máscaras características.

.1989: El huracán Hugo causa graves daños en Puerto Rico.

