Efemérides del 17 de agosto: ¿Qué pasó en un día como hoy?

Al efemérides de hoy le agregamos el nacimiento del actor estadounidense Robert De Niro quien hoy cumple ¡nada más que 75 años! el famoso hizo polémica al declarar recientemente su desaprobación con la administración del presidente Trump.

“Voy a decir una cosa ‘Jódete Trump’. Ya no es ‘Abajo con Trump’. Es ‘Jódete Trump'”, dijo en los premios Tony el pasado mes de junio, antes de presentar a Bruce Springsteen, publicó Agencia Reforma.

¿Qué pasó en un día como hoy? Cristóbal Colón tomó posesión del territorio de Honduras en nombre de los Reyes de España, y Estados Unidos ocupó el territorio de Los Ángeles que pertenecía a México.

Y en el mundo de la tecnología IBM introdujo el primer software para inteligencia artificial.

Dale un vistazo a otros acontecimientos importantes en el mundo un 17 de agosto pero de los años 1519 a 1995 y al santoral del día.

EL SANTORAL

.Día de San Esteban: Esteban significa “coronado”. Este santo tiene el honor de haber convertido al catolicismo al reino de Hungría.

UN DÍA COMO HOY PERO DE…

.1502: Cristóbal Colón toma posesión del territorio de Honduras en nombre de los Reyes de España.

.1601: Nace Pierre de Fermat, matemático francés.

.1786: Nace David Crockett, político estadounidense.

.1786: Muere el rey Federico II “El Grande” de Prusia.

.1846: Los Estados Unidos ocupan Los Ángeles.

Fans are wishing Robert De Niro a happy birthday as he turns 75. 🎂 https://t.co/SPJhRGoiLQ

— Twitter Moments (@TwitterMoments) August 17, 2018