Efemérides del 16 de agosto: ¿Qué pasó en un día como hoy?

Al efemérides de hoy se le agregará el fallecimiento de Aretha Franklin, conocida como la leyenda del soul.

¿Qué pasó en un día como hoy? es el cumpleaños número 60 de Madonna y un 16 de agosto pero de 1977 murió Elvis Presley, el rey del rock.

Dale un vistazo a otros acontecimientos importantes en el mundo un 16 de agosto pero de los años 1519 a 1995 y al santoral del día.

EL SANTORAL

.Día de San Esteban: Esteban significa “coronado”. Este santo tiene el honor de haber convertido al catolicismo al reino de Hungría.

UN DÍA COMO HOY PERO DE…

.1519: Tras deshacerse de sus naves, Hernán Cortés se adentra con sus hombres en territorio de México.

.1570: Mediante cédula real se establece la Inquisición en las Colonias de América.

TE PUEDE INTERESAR: Fabio Melanitto: 5 cosas sobre la vida del ex integrante de UFF

.1705: Muere Jacques Bernoulli, matemático suizo.

.1773: Se publica el Breve de Clemente XIV que disuelve la Compañía de Jesús en todo el mundo.

.1815: Nace San Juan Bosco.

.1863: Se firma oficialmente la Emancipación de los esclavos en los Estados Unidos.

.1863: La República Dominicana comienza una guerra contra España por la restauración de su soberanía.

.1868: Nace Thomas Lawrence, “Lawrence de Arabia”, arqueólogo, militar y escritor inglés.

.1884: Nace Hugo Gernsback, editor estadounidense: hizo que la ciencia ficción fuera considerada un género literario.

.1923: Nace Shimon Peres, político israelí.

.1925: Se estrena en Nueva York “La Quimera del Oro”, primer largometraje de Charles Chaplin.

.1948: Muere Babe Ruth, uno de los beisbolistas más populares de los Estados Unidos.

.1954: Primera edición de la revista Sports Illustrated.

.1958: Nace Veronica Ciccone, más conocida como Madonna, cantante y actriz.

.1960: Se proclama la República del Zaire.

.1963: Restauración de la independencia en la República Dominicana.

.1977: Muere Elvis Presley, el rey del rock.

The King Of Rock N’ Roll, Elvis Presley, Passed Away, 41 years ago today. 1935-1977. #RIP pic.twitter.com/y9HddfVBDJ

— Classic Rock In Pics (@crockpics) August 16, 2018