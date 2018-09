Efemérides del 10 de septiembre: ¿Qué pasó en un día como hoy?

Las efemérides de hoy incluyen el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. El suicidio entre los jóvenes de 15 a 29 años aumentó en los últimos años en México hasta colocarse como la segunda causa de muerte en el país norteamericano, superada únicamente por los accidentes, indicó José Javier Mendoza Velásquez, el coordinador del departamento de psiquiatría y salud mental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Qué más pasó en un día como hoy? un 10 de septiembre fue importante para el cantante estadounidense Michael Jackson y para el cantante y guitarrista puertorriqueño José Feliciano, entérate por qué.

Aquí te presentamos algunos de los acontecimientos importantes en el mundo un 10 de septiembre pero de los años 1586 al 2008.

Consulta también el santoral del día y la lista de famosos que cumplen años hoy.

EL SANTORAL

.Día de San Nicolás de Tolentino: El nombre Nicolás significa “victorioso con el pueblo” Fue un gran predicador de Tolentino, Italia.

.1586: Se coloca en el centro de la plaza de San Pedro del Vaticano un obelisco originario de Egipto.

.1846: Elias Howe patenta su máquina de coser.

.1898: Asesinan a Elizabeth (más conocida como Sissi), Emperatriz de Austria.

.1938: Nace Karl Lagerfeld, diseñador de modas.

.1941: Segunda Guerra Mundial: Alemania impone la ley marcial en Oslo.

.1961: Mueren 16 espectadores y el piloto W. Berghe de Trips en un accidente en el circuito de Monza, Italia.

.1974: Guinea-Bissau logra su independencia.

.1976: El Gobierno español aprueba el proyecto de ley de Reforma Política que abre el camino hacia la democracia.

.1976: Muere Mao Zedong, fundador de la República Popular de China.

.1981: El Guernica vuelve a España procedente del Museo de Arte Moderno de Nueva York junto a los 23 bocetos que lo completan.

.1988: Carlos Salinas de Gortari es elegido Presidente de México.

.1990: Iraq e Irán acuerdan restablecer relaciones diplomáticas en medio de la crisis por Kuwait.

.1994: La Octava Cumbre del Grupo de Río exige reformas democráticas en Cuba y el fin del embargo de Estados Unidos a la isla.

.2001: El líder de la oposición armada a los talibanes, Ahmed Shah Massud, es asesinado mientras concedía una entrevista a falsos periodistas en Afganistán.

.2001: En Nueva York, Michael Jackson dio su último concierto.

.2002: Suiza ingresa en las Naciones Unidas

.2004: Descubren que la Mona Lisa fue esposa de un comerciante florentino llamado Francesco del Giocondo, Lissa de Giocondo.

.2007: Muere la actriz estadounidense Jane Wyman, ganadora de un Óscar, y pri- mera esposa del ex Presidente Ronald Reagan, a los 93 años.

.2008: Ingrid Betancourt, política colombiana secuestrada por las FARC, es galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.

Elyse Levesque llega a sus 32 años, ella comparte aniversario de vida con Mikey Way, bajista estadounidense de My Chemical Romance; Amy Irving, actriz estadounidense, y José Feliciano, cantante y guitarrista puertorriqueño.

Fifty years since he sang the National Anthem in Game 5 of the 1968 World Series at Tiger Stadium, José Feliciano returns to Detroit to perform his rendition once more.#68Weekend | #DetroitSummers pic.twitter.com/A1um2ttXpY

