Efemérides del 1 de septiembre: ¿Qué pasó en un día como hoy?

El efemérides de hoy incluye el nacimiento de la famosa cantante, compositora y actriz Gloria Stefan quien nació en La Habana, Cuba en 1957. Stefan es un icono de la música latina en Estados Unidos y en el mundo, la cantante se ubica en el puesto número 13 entre las cantantes que jamás serán olvidadas publicó el diario británico The Sun

Hoy también es un día importante en la historia de las mujeres trabajadoras ya que en 1878 en Estados Unidos Alexander Graham Bell contrató a Emma Nutt en Boston quien se convirtió en la primer mujer operadora telefónica en la historia.

¿Qué más pasó en un día como hoy?

-SANTORAL

.Día de San Gil o Egidio: Es “el protegido o defendido”. Fue un ermitaño. Es el abogado de los pecadores, abogado contra el miedo y defensor contra el cáncer y la epilepsia.

UN DÍA COMO HOY PERO DE…

.1340: Petrarca recibe del Senado de la ciudad de Roma la corona de laurel.

.1513: Vasco Nuñez de Balboa sale al frente de una expedición de Santa María de la Antigua. Descubrió el “Mar del Sur”, luego llamado Océano Pacífico.

.1529: Nace Taddeo Zuccari, pintor italiano.

.1666: Muere Frans Hals, pintor de la escuela flamenca.

.1715: Muere Luis XIV, el Rey Sol.

.1729: Muere Richard Steele, ensayista, dramaturgo y estadista inglés, autor de “El Funeral”.

.1795: Nace James Gordon Bennett, fundador del New York Herald.

.1854: Nace Engelbert Humperdinck, compositor de ópera alemán.

.1870: El emperador francés Napoleón III se rinde a los prusianos en la batalla de Sedan, que tuvo lugar al noreste de Francia.

.1878: Empieza a trabajar Emma Nutt en Boston, la primer mujer operadora telefónica.

.1904: Se funda el Estado del Líbano.

.1923: Un terrible terremoto devasta Tokio y mata a 140 mil personas.

.1929: Atentan con bombas contra el edificio del Reichstag en Berlín.

.1939: La Alemania de Hitler invade Polonia, empieza la Segunda Guerra Mundial.

.1946: En un plebiscito Grecia vota por el retorno de la monarquía.

.1948: Se constituye en Bonn, Alemania, el Consejo Parlamentario, presidido por Konrad Adenauer.

.1951: Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos firman el Tratado de Seguridad Tripartito del Pacifico (Anzus).

.1957: Nace la cantante Gloria Estefan.

.1962: Se inaugura el puente más largo de América del Sur, sobre el lago Maracaibo, en Venezuela.

.1970: Muere François Mauriac, escritor francés.

.1982: Se nacionaliza la Banca de México.

.1983: Cazas soviéticos derriban por error un avión comercial surcoreano con 269 pasajeros.

.1986: Se hunde en el Mar Negro el buque soviético Almirante Najimov al chocar contra un carguero.

.1991: Líbano y Siria firman un pacto de defensa y seguridad ante cualquier ataque israelí.

.1992: Se presenta la primera vacuna anticonceptiva válida para 6 meses, descubierta por el indio Gurseran Talwar.

.1997: La fiscalía francesa que investiga el accidente donde murió Lady Di confirma que el chofer manejaba con un nivel de alcohol mayor al permitido.

.2003 La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) integra a as lista deMemoria Mundial la película mexicana “Los

Olvidados”, dirigida por el español Luis Buñuel, junto con otros 23 documentos históricos.

.2005: El guitarrista mexicano Carlos Santana es reconocido con el Premioa la Leyenda en los World Music Award 2005, que se celebra en el teatro Kodak de

Hollywood.

.2005: Sony Computer Entertainment lanza la PlayStation Portable (PSP).

.2006: Luxemburgo es el primer país en completar la transición de televisión analógica digital.

.2010: Un grupo de investigadores estadounidenses estudian la eficacia de un medicamento antidiabético (metformina) para curar tumores en los pulmones

ocasionados principalmente por tabaquismo.

La cubana Gloria María Milagrosa Fajardo García, conocida como Gloria Estefan, llega hoy a su aniversario número 61.

Bill y Tom Kaulitz, músicos alemanes, integrantes de Tokio Hotel, Barry Gibb, músico británico, también tendrán pastel.

Thanks so much to all the Tweeties out there wishing me a beautiful birthday! I cherish your love and feel blessed to have shared this beautiful planet with you for another year. Much love to all! 🎂❤️🎂❤️🎂❤️🎂❤️🎂❤️🎂❤️🎂❤️🎶❤️🎂❤️🎂

