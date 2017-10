Eduardo Yáñez se pone violento y da bofetada a reportero de Univisión (VIDEOS)

En medio de la polémica se encuentra el actor Eduadro Yáñez. Y es que el mexicano no soportó que el reportero Paco Fuentes de El Gordo y La Flaca, le preguntara sobre su hijo, por lo que le lanzó una fuerte bofetada.

Según Univisión, el periodista presentará este miércoles la denuncia que ha interpuesto contra Yánez, a quien lo acusa de haberlo agredido este martes en la noche durante su paso por la alfombra roja de la presentación del servicio Pantaya, en Los Ángeles, California.

Todo se desarrolló en una gala a la cual asistieron decenas de estrellas latinas, todo marchaba bien, incluso a otro reportero de Televisa, Juan Manuel Navarro, le habló específicamente de la labor de la prensa: “La prensa hace un trabajo muy diferente al que yo hago… Se ha expandido a comentar más sobre la vida personal de los actores que sobre el trabajo. Pero los actores tenemos que adaptarnos a eso y saber cómo contestar y saber qué es lo que queremos decir y lo que no”, dijo el actor de ‘Dulce Desafío’ minutos antes de cachetear a Paco Fuentes.

Orlando Segura, de Despierta América, dijo que habló con Paco Fuentes y dijo que él solo le preguntó al actor mexicano por su hijo.

Específicamente le hizo referencia a que explicara por qué cuando Eduardo Yáñez Jr. chocó su carro tuvo que acudir a internet a pedir dinero y ayuda en vez de a su papá: “Si estás tan preocupado por mi hijo, tú mándale el dinero guey o ve tú y dile”, le dijo en principio el actor en tono molesto.

Pero Fuentes le volvió a insistir y le recordó que era su trabajo: “Eso es mier…. Lo dicen ustedes para que la gente se meta en lo que no les importa”, le respondió el exactor de Televisa.

Aunque ya se había retirado, Fuentes le contestó a Eduardo que la labor de la prensa es ser el vínculo entre el público y las celebridades, pero eso desató la furia de Yáñez y regresó aún más molesto: “Tú eres puro cu…. No eres el vínculo de nada, ‘brother’. Y ya no me faltes el respeto”, contestó de manera amenazante.

Así quedó de lastimado @fuepaco después de la bofetada que le dio Eduardo Yañez por haberle preguntado sobre su hijo. Una publicación compartida de Despierta America (@despiertamerica) el 11 de Oct de 2017 a la(s) 10:03 PDT

Aunque Paco Fuentes le aclaró que no le estaba faltando el respeto, fue en ese momento cuando recibió el bofetón por parte del actor en la mejilla y el oído izquierdo. Fue tan fuerte que incluso perdió el equilibrio y su mejilla quedó roja.

Univisión y el programa de Hoy informaron que el reportero de El Gordo y la Flaca tuvo que salir del evento hacia el hospital, pues el dolor en el rostro y el oído era demasiado fuerte: “El reportero se entrevistó con varios agentes de la policía para explicar lo sucedido y se fue a un hospital para recibir atención médica”, dijo un reportero de Hoy.

Por su parte Eduardo al salir dijo a los reporteros que actuó de esa forma porque insitieron en preguntarle sobre su familia, y en una camioneta abandonó el evento.

En las imágenes se puede ver a Eugenio Derbez junto a su esposa Alessandra Rosaldo, quien lo abraza asustada al ver lo que hizo el actor. Mientras que Eugenio solo mueve su cabeza en desaprobación.

Univisión informa que a las 4:00 de la tarde (hora del Este), durante la emisión del programa, Fuentes presentará copia de la denuncia contra el actor.

Fue en mayo de este año, cuando el hijo del actor lo acusó a través de las redes sociales de ser “drogadicto, racista” y abusador de mujeres, además de ser una persona violenta.