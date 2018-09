Eduardo Yáñez nuevamente ha sido señalado por ser una persona violenta, luego de que hace algunas semanas estuviera involucrado en un problema de agresión a una persona de la tercera edad y que aún se recuerde el altercado que sostuvo con un reportero de El Gordo y La Flaca, cuando en pleno evento le propinó una bofetada al ser cuestionado por su distanciamiento con su hijo.

Sin hablar sobre el reciente enfrentamiento en el que estuvo involucrado, el actor prefirió enfocarse en su problema anterior, y habló sobre el tema en entrevista para el programa “La Cuchara”.

Yáñez pronunció: “Me tocó una época un poquito para abajo, negativa dentro de mi vida personal, y eso derivó en mi carrera porque que no hay manera de que (no afecte), deberíamos no permitir que nos afecten los problemas personales dentro del trabajo”.

Agregó: “Es obvio que cuando un hijo empieza a hablar esas cosas de ti, pues no importa dónde estés, te va a sonar el oído y te va a doler, y ¿te vas a encabritar no?”.

De igual manera declaró que el periodista Francisco Fuentes tuvo algo de culpa por meterse en su vida personal.

“De donde yo vengo a nosotros nos enseñan desde niños que tu familia hay que defenderla con tu vida, a muerte”

El histrión añadió: “Insisto en que él se metió en una bronca que no le pertenece, y que quiso hacer uso de ella para su beneficio, así lo sentí y se me fue el Yáñez y es que no sé, de donde yo vengo a nosotros nos enseñan desde niños que tu familia hay que defenderla con tu vida, a muerte”.

Conjuntamente, el artista admitió que su carácter también es parte de la influencia que han tenido algunos colegas en su vida.

Puntualizó: “Hay una serie de compañeros que tenemos el carácter también muy fuerte, o sea, yo los puedo mencionar porque son mis amigos, el señor Goyri que estoy trabajando ahorita con él, es un hombre de mucho carácter, Sergio Sendel es otro de mucho carácter, Humberto Zurita, Alejandro Camacho, que a su vez me obligaron a hacer lo que ellos son ahora”.

Finalmente, Yáñez reveló que es un sentimiento con el que siempre ha batallado, pues a pesar de ser una persona muy noble y de buenos sentimientos, hay una parte de él que no puede controlar su mal carácter cuando algo le molesta.

