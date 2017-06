Edith González anuncia que tiene el cáncer bajo control

Edith González sorprendió al revelar a la revista ¡Hola! edición México que su cuerpo está respondiendo positivamente al tratamiento al que se está sometiendo para acabar con el cáncer de ovarios que le fue diagnosticado en 2016.

Sin duda es una buena noticia para sus fans, pues aunque aún no ha superado la enfermedad por completo, tampoco ha dejado de trabajar.

“Tengo el papel que dice ‘remisión’ y eso significa que mi cuerpo ha respondido al tratamiento. Yo no estoy luchando, estoy viviendo. No soy una guerrera, soy una amante de la vida”, dijo Edith en el número de junio de esa publicación.

Según Univisión la actriz declaró a la revista: “El cáncer está bajo control. Yo no soy una guerrera, soy una amante de la vida. Si yo hoy estoy viva después de lo que he vivido es porque los milagros existen”.

Fue en agosto del año pasado cuando la artista hizo público a través de una fotografía en Instagram el momento que atravesaba con su salud.

Después de diez meses la actriz se ha convertido en una imagen de la lucha contra esta enfermedad.

Incluso la actriz actualmente está ensayando la obra de teatro ‘Un día especial’ al lado de Luis Felipe Tovar, por si fuera poco además escribe un libro para compartir lo que está experimentando en su día a día con el cáncer.

Edith dijo a Univisión que “por ahora estoy ensayando y divirtiéndome, es increíble porque cada día encontramos más cosas lindas y con mis compañeros del teatro hemos hecho un muy buen equipo. La salud va bien, estamos avanzando”.

Además afirmó que le gusta compartir en sus redes sociales lo que vive: “Me gusta mucho que el público me esté siguiendo, que esté al pendiente de mí y que de alguna manera sean mis cómplices. Las personas que están pasando por lo mismo que yo y que se sienten identificados son las que más procuro, porque tal vez por medio de lo que yo hago en mis redes sociales tengan más esperanza. Yo sé que Dios está dentro de mí, por eso siempre estoy diciéndole a mis fans que el poder está dentro de uno mismo, y de verdad, yo honestamente no me pregunto por qué paso por esto, sino para qué, qué es lo que debo aprender y transmitir”.

En ¡HOLA!, Edith González abraza la vida. ¡Tu revista ya a la venta! Una publicación compartida de hola.com México (@hola_mx) el 3 de Jun de 2017 a la(s) 6:19 PDT

#aboutlastnight✨#havingfuntogether#pardelocos#losamo❤ #losmadrazo#lifeiswhatyoumakeit #makethebest #nevergiveup #loveislove🌈 Una publicación compartida de Edith Gonzalez Lazo (@edithgonzalezmx1) el 2 de Jun de 2017 a la(s) 5:47 PDT