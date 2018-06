El talentoso cantante Ed Sheeran está siendo demandado por 100 millones de dólares por parte de una compañía que alegra que plagió un clásico de Marvin Gaye, así lo informo TMZ.

Una compañía llamada Structured Asset Sales presentó la demanda, alegando que la canción de Sheeran, ‘Thinking Out Loud’, es una copia de ‘Let’s Get it On’ de Gaye.

De acuerdo con la demanda, la canción de Ed tiene la misma melodía, ritmo, armonías, batería, línea de bajo, coro de respaldo, tiempo, síncopa y looping como ‘Let’s Get it On’.

La canción de Marvin Gaye fue escrita por Edward Townsend y Gaye en el año 1973. Townsend falleció en el año 2003 y Structured Asset Sales adquirió un tercio de los derechos de autor.

Por su parte, la canción de Sheeran fue todo un éxito al momento de su lanzamiento. Además, logró ser nominado a un Grammy por Mejor Álbum, Mejor Interpretación y Canción del Año en 2016.

De acuerdo con los documentos que se suministraron a la corte, el sencillo de Ed Sheeran y el álbum en el que está ha vendido más de 15 millones de copias y la canción se ha reproducido en Youtube más de mil millones de veces.

No es la primera vez que el músico es demandado por los herederos de Townsend, hace dos años recibió una demanda por las similitudes entre ‘Thinking Out Loud’ y ‘Let’s Get it On’. En ese momento, Sheeran catalogó la demanda como una completa “basura”.

Al momento de defenderse de la demanda, el cantante pelirrojo sostuvo que las similitudes entre las dos canciones sólo se trataba de que las progresiones de acordes y los patrones de batería son “extremadamente comunes” en el mundo de la música.