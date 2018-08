Eclipses 2019: ¿Cuántos se podrán ver en ese año y en dónde?

Para el 2019 los aficionados a mirar el cielo y maravillarse con los eventos celestiales, tendrán la oportunidad de ver 3 eclipses de sol (parcial y total) 2 eclipses de luna (parcial y total) y el tránsito de un planeta.

Enero, julio y diciembre serán los meses para los eclipses 2019 de sol. Mientras que enero y julio serán los meses de los eclipses 2019 de luna.

