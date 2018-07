Este lunes nuestra familia de @unnuevodia se muda a una nueva casa. Celebramos que cada día estamos más cerca de ti y reiteramos nuestro compromiso de informarte y hacer que te diviertas. Te esperamos con todo el cariño a las 7am por @telemundo @rasheldiaz @zuleykarivera @marcoantonioregil @chefjames @csierika @paulinasodi @vannucci y toda la familia de #UnNuevoDia

A post shared by Adamari López (@adamarilopez) on May 19, 2018 at 7:37am PDT