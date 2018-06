El talentoso futbolista Harry Kane celebró su triunfo en la Copa del Mundo con una petición que involucra a los músicos Dua Lipa y Calvin Harris.

Durante el partido de Inglaterra y Panamá, Kane logró meter tres goles y al momento de ser abordado por los periodistas en Rusia, confesó que le gustaría que lo honraran con ‘One Kiss’ de Lipa y Harris en un especial en la televisión brasileña.

En las competiciones brasileñas, es común que un jugador pida una canción para el programa ‘Fantástico’ cuando logra hacer tres goles en el mismo partido.

El DJ y la cantante británica celebraron la petición del jugador de Inglaterra y se pronunciaron en sus plataformas digitales oficiales al momento de darse a conocer las declaraciones de Kane.

Dua Lipa expresó ‘Leyenda haaa’ en su cuenta oficial en Twitter con la historia que daba a conocer la elección de Harry para el especial del afamado programa de televisión brasileño. Por su parte, Calvin Harris publicó el vídeo y manifestó: “Sí, soy escocés, pero no importa. La leyenda Harry Kane escogió nuestra canción hahaha”.

Yes I’m Scottish but I don’t care the legend Harry Kane picked our song hahahahaha pic.twitter.com/r0JclobgzN

— Calvin Harris (@CalvinHarris) June 24, 2018