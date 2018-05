Dua Lipa: 5 datos curiosos de la cantante que deslumbró en la Champions

¿Quién es Dua Lipa? Es la joven que hizo bailar y hablar a todo el mundo, dentro y fuera de las redes sociales por su participación en la final de la Champions League.

Es también la artista revelación del momento. Dua Lipa, con apenas 22 años, ya hizo historia en los Brit Awards 2018 al ser la primera mujer tener cinco nominaciones en las principales categorías, informa El Comercio.

would dua lipa who was 15 years old and uploading covers on youtube believe this? @DUALIPA pic.twitter.com/LWOD9Z5ubY

— pau (@lipasangel) May 26, 2018