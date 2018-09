Mientras más descubrimos cosas que nos gustan, nos sentimos mejor, más felices y vivaces. Viajar también nos hace más humildes, nos permite conocer la manera de vida de otras personas y nos hace apreciar aquello que tenemos en nuestra tierra. Además de conocer lugares imponentes que te dejen sin habla, te hace darte cuenta de lo pequeño que eres en el mundo y cuán impresionante éste es. #anamariapolo #explore

