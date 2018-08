Douglas Tapia cautivó a Atlanta con su nueva colección elegante y romántica

En su primera visita a Atlanta, el diseñador venezolano Douglas Tapia deslumbró con su más reciente colección durante la pasarela que presentó en el marco de la Exhibición de Arte y Moda Internacional Art Meso 2018 bajo el título de Carnaval Couture.

En el evento al que asistió en calidad de invitado internacional y que se realizó el 11 de agosto en el Hotel W en Downtown Atlanta, Tapia dejo boquiabiertos a los presentes con su colección “Forever Ana Elisa 2019”, que reúne 21 elegantes y románticos vestidos inspirados en el glamour de los años 50 en Latinoamérica.

“Como un romántico al rescate yo creo que la elegancia femenina no se puede perder de vista a pesar de la vanguardia. Sigo utilizando cortes muy vanguardistas pero la esencia es el romance de años anteriores; traté de mantener ese look inspirador y romántico de los años 50. Me inspiro en la mujer, en la femineidad, y en cómo se visualiza ante una expectativa de gala”, explicó el modista.

Enaltece la belleza de la mujer

Para Tapia, que además de ser diseñador de moda también es licenciado en Letras, no hay nada más primordial que enaltecer la figura de la mujer y vestirla para sus compromisos más distinguidos.

“Yo creo que el factor más preponderante de la belleza es la personalidad que tiene cada mujer que brilla por si sola. Y creo que ese brillo es lo que mantiene en alto al espíritu de la mujer. No hay algo que me importe más que destacar la figura no solo de la mujer venezolana sino la mujer de todo el mundo”, subrayó el diseñador nacido en Maracaibo.

“A la mujer latinoamericana la distingue su sonrisa en la mirada, sus curvas, su sensualidad, su femineidad; tiene una esencia de alma alegre y noble”, Douglas Tapia, diseñador de moda venezolano

Tapia nombró a su primorosa colección “Forever Ana Elisa 2019”, donde el brillo y la silueta femenina son los protagonistas, como homenaje a su mamá, quien falleció este año y fue una de las más grandes inspiraciones y motivaciones del modisto venezolano.

“Esta colección es un homenaje al amor, una poesía de vida”, dijo Tapia emocionado al ver la respuesta del púbico de Atlanta a sus diseños de ensueño. “La gente de Atlanta es super receptiva y cordial. ¡Fue magnífico recibir sus aplausos y escuchar un Oh My God!, eso me llenó de mucha satisfacción porque es la primera que piso la ciudad”, agregó.

Entre algunas de las delicadas y sofisticadas piezas de “Forever Ana Elisa 2019”, destacan un traje de novia, color desnudo, con arabescos de micro acetato y capa de tul de seda con bieses y cristales; y uno con flores brocadas en azul añil y dorado con falda campana y escote en V.

Días antes a su presentación en Atlanta el modisto presentó por primera vez la misma colección en República Dominicana, que se rindió a su visión artística. Tapia comentó que tiene planeado llevarla también a Los Ángeles Nueva York y Venezuela.

Musas, amigas y nuevos proyectos

Siendo fiel a su filosofía, Tapia ha creado un estilo que enaltece a la mujer y, más importante aún, que no discrimine a ninguna por nada.

“Un diseñador tiene que entender que su primordial misión es servir a la mujer de una manera sensible, de diseñar y recrear no solamente una fantasía sino un mundo real, resolver una dificultad y hacer que todo sea funcional, práctico y estético”, acotó.

Entre las personalidades del mundo del espectáculo que ha vestido Tapia figuran la actriz mexicana Angélica Vale y su compatriota y ex Miss Universo, Stephanía Fernández, con quienes ha formado nobles vínculos de amistad.

Y para concluir, el diseñador venezolano reveló que tendrá el privilegio de vestir con algunas de sus piezas a varias candidatas en las próximas ediciones de Nuestra Belleza Latina y Miss Universo.

SIN FILTRO con Douglas Tapia:

Sus consejos a las mujeres latinas: “Tiene que visualizarse no con un acento neutro, pero con el acento de la mujer latina glamurosa y refinada. Tiene que trascender en el mercado anglosajón sin olvidarse de sus raíces. La mujer latina obedece a curvas prominentes, entonces hay ropa apropiada para esas curvas sin caer en el exhibicionismo, y no todo se puede usar a la vez.

Sobre la situación que vive Venezuela: “Cuando estás en plena dificultad puedes poner el potencial creativo al máximo; hay palabras claves: resiliencia, humildad, entender los problemas sociales de tu país y darle un toque de ilusión y fantasía”.

BREVE BIO de Douglas Tapia:

Nombre: Douglas Tapia

Profesión: Diseñador de moda

Nacionalidad: Venezolano

Lugar de nacimiento: Maracaibo

Estudios: Es licenciado en Letras por La Universidad del Zulia y estudió moda en el Colegio Universitario Monseñor de Talavera en Maracaibo

Más fotos e información sobre Douglas Tapia: https://www.instagram.com/douglastapiaoficial/?hl=en