Cuando Paulina Rubio gritó eufórica “Nos gustas Donald Trump””, nunca imaginó lo que provocaría. Y es que la llamada ‘Chica Dorada’ se ganó la antipatía de los usuarios en redes sociales, a los que no les gustó la expresión que usó en el concierto ‘Las que Mandan’.

Paulina Rubio fue una de las divas de la música latina que formaron parte de este evento organizado por Euforia Music Series de Univisión, el cual fue un homenaje al empoderamiento de la mujer y su influencia en el mundo de la música.

Además de Paulina, estuvieron en el concierto celebrado el sábado en el Forum de Inglewood, California, Gloria Trevi, Paquita la del Barrio, Yuridia y Mariachi Divas, quienes dejaron boquiabiertos a más de uno y deslumbraron con sus canciones ante los más de 17 mil espectadores.

Todo mundo estaba esperando el ‘reencuentro’ entre las otrora ‘rivales’ Thalía y Paulina Rubio, quienes pisaron el mismo escenario después de más de 20 años de que ambas salieran de la banda Timbiriche.

Paulina Rubio interpretó temas como ‘Yo no soy esa mujer’ y causó polémica después de decir una frase durante el concierto, en la que mencionaba al presidente estadounidense Donald Trump, lo cual fue fue malinterpretado por sus seguidores.

“Qué gusto, qué honor. Estoy muy feliz de estar esta noche aquí. ¿Están listos? ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las que mandan! Donald Trump, we like you (Nos gustas Donald Trump)”, gritó la ‘Chica Dorada’ ante sus miles de seguidores.

“Malinchista”, “babos…”, “a mí no me gusta ese hombre mensa, habla por ti”, “estúpidamente decerebrada”, “Dios mío qué vergüenza”, “esta loca esta tipa, qué ridícula, anda drogada”, fueron algunos de las opiniones que se ganó Paulina Rubio por lo que hizo.

Pero luego de la polémica que se armó en redes sociales, a la cantante no le quedó de otra más que salir a aclarar que todo se trataba de un sarcasmo, una ironía y fue malinterpretado.

